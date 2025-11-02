Argovie : ivre au volant, une conductrice de 58 ans termine sa course sur une voie ferrée

Avec plus de deux pour mille d’alcool dans le sang, une femme de 58 ans a emprunté les voies du train à Gontenschwil. Elle s’en est sortie indemne, mais son permis de conduire lui a été retiré.

La femme de 58 ans a atterri avec sa Peugeot sur les voies de l'AVA. KAPO AG

Petar Marjanović

Pas le temps? blue News résume pour toi Dans la nuit de samedi à dimanche, à Gontenschwil, une conductrice de 58 ans a quitté la route au volant de sa Peugeot et a terminé sa course sur les voies de l'AVA.

Elle avait plus de deux pour mille d’alcool dans le sang et n’a pas été blessée.

Son permis de conduire a été retiré et la police a ouvert une enquête. Montre plus

Dans la nuit de samedi à dimanche, une conductrice de 58 ans a quitté la route à Gontenschwil au volant de sa Peugeot et a terminé sa course sur les voies de l’Aargau Verkehr AG (AVA). Selon la police cantonale argovienne, la femme n’a pas été blessée.

Avec plus de deux pour mille, elle était fortement alcoolisée sur la route. KAPO AG

L’accident s’est produit peu avant 11h30 sur l’Oberkulmerstrasse, entre Gontenschwil et Oberkulm. La conductrice a d’abord quitté la route pour traverser un champ avant que sa voiture ne s’immobilise sur les voies ferrées.

Un alcootest a révélé chez la conductrice un taux de plus de 1 mg/l, soit environ deux pour mille, ce qui est considéré comme une forte alcoolisation. Selon la police, l’alcool a probablement été un facteur important dans l’accident.

La conductrice de 58 ans a été transportée à l’hôpital pour un contrôle. Son permis de conduire a été confisqué. La voiture a subi des dommages matériels, tandis que la voie ferrée est restée intacte. La police cantonale argovienne a ouvert une enquête.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.