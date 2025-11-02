Argovie : ivre au volant, une conductrice de 58 ans termine sa course sur une voie ferrée

Dans la nuit de samedi à dimanche, une conductrice de 58 ans a quitté la route à Gontenschwil au volant de sa Peugeot et a terminé sa course sur les voies de l’Aargau Verkehr AG (AVA). Selon la police cantonale argovienne, la femme n’a pas été blessée.
L’accident s’est produit peu avant 11h30 sur l’Oberkulmerstrasse, entre Gontenschwil et Oberkulm. La conductrice a d’abord quitté la route pour traverser un champ avant que sa voiture ne s’immobilise sur les voies ferrées.
Un alcootest a révélé chez la conductrice un taux de plus de 1 mg/l, soit environ deux pour mille, ce qui est considéré comme une forte alcoolisation. Selon la police, l’alcool a probablement été un facteur important dans l’accident.
La conductrice de 58 ans a été transportée à l’hôpital pour un contrôle. Son permis de conduire a été confisqué. La voiture a subi des dommages matériels, tandis que la voie ferrée est restée intacte. La police cantonale argovienne a ouvert une enquête.
Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.