Une femme asymptomatique diagnostiquée avec une maladie mortelle

Certaines maladies peuvent se développer sans présenter de symptômes précurseurs. Pour une femme d'Arizona, une IRM du corps entier lui a probablement sauvé la vie. Désormais, elle encourage vivement les autres à considérer cette approche préventive en matière de santé.

L'IRM permet de visualiser les structures corporelles ainsi que les éventuelles anomalies pathologiques qui peuvent s'y trouver. sda

Mary Ann Waldron, habitante de l'Arizona, ne pouvait pas aller mieux. Malgré ses plus de 70 ans, elle se sentait parfaitement bien et menait une vie active. Dans une optique de prévention, cette retraitée dynamique a décidé de se soumettre à une IRM du corps entier - consciente que bien des dangers peuvent se tapir sans signe apparent.

«Même si je suis asymptomatique, je voulais savoir si j'avais un cancer à un stade précoce», confie Waldron à Fox News Digital. Le verdict a été comme un coup de tonnerre. Le scanner a révélé un anévrisme majeur dans son pancréas. La chance a voulu que cette dilatation des vaisseaux ait été détectée à temps.

Au départ, l'anévrisme est petit, évolue lentement et passe donc souvent inaperçu. Cependant, une rupture de l'anévrisme peut s'avérer fatale en un éclair. Un examen ultérieur a confirmé la présence de l'anévrisme chez Mary Ann Waldron.

Qu'entend-on par IRM du corps entier?

L'imagerie par résonance magnétique (IRM) fournit des images de haute résolution de l'ensemble du corps, de la tête aux pieds, et donne ainsi une vision d'ensemble de l'état de santé général. Il s'agit avant tout d'une démarche préventive, totalement indolore.

Les zones examinées comprennent la masse cérébrale, l'arthrite, le cœur (comme une éventuelle hypertrophie), tout le système vasculaire, les organes abdominaux et les ganglions lymphatiques. Cela permet de diagnostiquer des maladies cardiaques, des tumeurs, des affections cérébrales, des maladies osseuses, des lésions de la colonne vertébrale, des cancers, la sclérose en plaques, des troubles de la vésicule biliaire et même des métastases. L'examen complet dure entre 30 et 60 minutes, y compris le positionnement du patient. Contrairement à la radiographie ou au scanner, l’IRM ne nécessite aucune radiographie.

Combien cela coûte-t-il?

Le coût de l’IRM corps entier varie en fonction du type de procédure, avec ou sans utilisation produits de contraste. Selon l'Office fédéral de la statistique (OFS), en 2013, une IRM coûtait entre 450 et 1600 francs. Le réseau de radiologie Arista, basé à Berne et Zurich, estime le coût d'une IRM du corps entier à environ 920 francs.

En pleine forme

Pour Mme Waldron, suite au diagnostic de l'anévrisme, une intervention chirurgicale d'urgence a été menée par un chirurgien vasculaire. «La taille et la localisation de mon anévrisme étaient exceptionnellement grandes et inhabituelles», raconte la patiente. Heureusement, l'opération s'est déroulée sans encombre et avec succès. Aujourd'hui, Waldron se sent en pleine forme et peut reprendre ses activités quotidiennes habituelles.

«Je dois maintenant prendre des anticoagulants tous les jours, ce qui me rend sujette aux ecchymoses, mais à part ça, je vais bien», explique-t-elle. Elle profite à nouveau de ses activités préférées comme le golf, la natation et la randonnée sans aucune restriction. «Cette opération a vraiment été salvatrice», confie-t-elle aujourd'hui, soulagée.