Canada Une femme blessée dans une attaque antisémite à Ottawa

ATS

29.8.2025 - 22:51

Une septuagénaire canadienne, blessée à l'arme blanche dans un supermarché d'Ottawa mercredi, a été victime d'une agression antisémite, a annoncé vendredi la police canadienne. Le Premier ministre, Mark Carney, a condamné une attaque «insensée» et assuré la communauté juive de son soutien.

La police a expliqué qu'après une «enquête approfondie, cet incident est considéré comme un crime motivé par la haine» (photo prétexte).
La police a expliqué qu'après une «enquête approfondie, cet incident est considéré comme un crime motivé par la haine» (photo prétexte).
IMAGO/NurPhoto

Keystone-SDA

29.08.2025, 22:51

Selon un communiqué du service de police de la capitale canadienne, la victime a été attaquée par un inconnu alors qu'elle faisait ses courses avec une amie dans un magasin connu pour disposer d'un grand rayon casher. Blessée, elle a été transportée à l'hôpital pour être soignée et a pu sortir dans la journée.

Le suspect âgé de 71 ans, appréhendé sur les lieux tout de suite après, a été inculpé jeudi pour «voies de fait graves». Puis vendredi, la police a expliqué qu'après une «enquête approfondie, cet incident est considéré comme un crime motivé par la haine».

Antisémitisme. Un homme aurait craché sur des personnes de religion juive à Davos

AntisémitismeUn homme aurait craché sur des personnes de religion juive à Davos

Après cette annonce, Mark Carney a déploré sur X une attaque «profondément troublante», ajoutant à l'adresse de la communauté juive: «Vous n'êtes pas seuls». «En toute solidarité, nous dénonçons la haine et les menaces à votre sécurité, et nous allons combattre l'antisémitisme là où il se manifeste», a-t-il ajouté.

Le chef de l'opposition, le conservateur Pierre Poilievre, a de son côté appelé le Premier ministre à renforcer «les lois sur les crimes haineux» et à expulser «les non-Canadiens qui viennent ici pour répandre la haine». «Nous devons éradiquer le fléau croissant de l'antisémitisme au Canada. Plus jamais signifie plus jamais», a-t-il écrit sur X également.

Sécurité renforcée

D'après le maire de la ville, Mark Sutcliffe, qui reconnaît que cette attaque a «causé une grande détresse au sein de la communauté juive» locale, la sécurité va être renforcée avec davantage de patrouilles de police dans certains quartiers.

«Brutalité et vulgarité totales». Elisabeth Baume-Schneider se dit «abasourdie» face aux propos des policiers

«Brutalité et vulgarité totales»Elisabeth Baume-Schneider se dit «abasourdie» face aux propos des policiers

Depuis le 7 octobre 2023, date des attaques sans précédent du Hamas contre Israël et du déclenchement de la guerre à Gaza, le nombre d'actes antisémites est en forte hausse au Canada. Des synagogues et des écoles juives ont été ciblées par des cocktails Molotov, notamment à Montréal.

Selon les chiffres officiels, en 2024, les délits racistes et antisémites ont augmenté pour la sixième année consécutive, atteignant 4882 cas, soit une hausse d'environ 1% par rapport à 2023. Et concernant les 1343 cas «motivés par la religion», ceux qui visaient la communauté juive en représentaient 920, soit environ 68%.

