Une septuagénaire canadienne, blessée à l'arme blanche dans un supermarché d'Ottawa mercredi, a été victime d'une agression antisémite, a annoncé vendredi la police canadienne. Le Premier ministre, Mark Carney, a condamné une attaque «insensée» et assuré la communauté juive de son soutien.

La police a expliqué qu'après une «enquête approfondie, cet incident est considéré comme un crime motivé par la haine» (photo prétexte). IMAGO/NurPhoto

Keystone-SDA ATS

Selon un communiqué du service de police de la capitale canadienne, la victime a été attaquée par un inconnu alors qu'elle faisait ses courses avec une amie dans un magasin connu pour disposer d'un grand rayon casher. Blessée, elle a été transportée à l'hôpital pour être soignée et a pu sortir dans la journée.

Le suspect âgé de 71 ans, appréhendé sur les lieux tout de suite après, a été inculpé jeudi pour «voies de fait graves». Puis vendredi, la police a expliqué qu'après une «enquête approfondie, cet incident est considéré comme un crime motivé par la haine».

Après cette annonce, Mark Carney a déploré sur X une attaque «profondément troublante», ajoutant à l'adresse de la communauté juive: «Vous n'êtes pas seuls». «En toute solidarité, nous dénonçons la haine et les menaces à votre sécurité, et nous allons combattre l'antisémitisme là où il se manifeste», a-t-il ajouté.

Le chef de l'opposition, le conservateur Pierre Poilievre, a de son côté appelé le Premier ministre à renforcer «les lois sur les crimes haineux» et à expulser «les non-Canadiens qui viennent ici pour répandre la haine». «Nous devons éradiquer le fléau croissant de l'antisémitisme au Canada. Plus jamais signifie plus jamais», a-t-il écrit sur X également.

Sécurité renforcée

D'après le maire de la ville, Mark Sutcliffe, qui reconnaît que cette attaque a «causé une grande détresse au sein de la communauté juive» locale, la sécurité va être renforcée avec davantage de patrouilles de police dans certains quartiers.

Depuis le 7 octobre 2023, date des attaques sans précédent du Hamas contre Israël et du déclenchement de la guerre à Gaza, le nombre d'actes antisémites est en forte hausse au Canada. Des synagogues et des écoles juives ont été ciblées par des cocktails Molotov, notamment à Montréal.

Selon les chiffres officiels, en 2024, les délits racistes et antisémites ont augmenté pour la sixième année consécutive, atteignant 4882 cas, soit une hausse d'environ 1% par rapport à 2023. Et concernant les 1343 cas «motivés par la religion», ceux qui visaient la communauté juive en représentaient 920, soit environ 68%.