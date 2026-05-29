Une femme décède de plusieurs coups à la tête au Lignon

Une femme de 67 ans est décédée le 5 mai de plusieurs coups à la tête au Lignon (GE). La police recherche le ou les auteurs présumés de l'homicide, a affirmé vendredi le Ministère public.

La police a trouvé le corps de la victime au Lignon (GE) et elle recherche toujours les responsables (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Le 5 mai, peu avant 22h00, la centrale d'alarme de la police avait été contactée par une habitante qui s'inquiétait de ne plus avoir de nouvelle de sa voisine. Cette personne a également signalée qu'une forte odeur était présente dans le couloir.

Arrivée sur les lieux, la police a découvert le corps sans vie d'une femme âgée de 67 ans. Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime est décédée de plusieurs coups portés à la tête. La police est à la recherche du ou des auteurs présumés de l'homicide.

Les investigations sont menées par la brigade criminelle. Le Ministère public ne fait pas d'autre commentaire.