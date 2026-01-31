  1. Clients Privés
Enquête ouverte Une femme de 26 ans retrouvée morte dans un appartement à St-Gall

ATS

31.1.2026 - 13:37

Après avoir reçu un appel d'urgence, les services de secours de Saint-Gall ont découvert vendredi matin le corps sans vie d'une femme dans un appartement. Les circonstances du décès de cette Suissesse de 26 ans font actuellement l'objet d'une enquête.

Sous la direction du Ministère public, la police cantonale a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances et les causes du décès (photo d’illustration).
KEYSTONE

31.01.2026, 13:37

L'appel d'urgence aux services de secours a été reçu à 6h30, annonce samedi la police cantonale de Saint-Gall. Elle a arrêté un Érythréen de 28 ans résidant dans le canton de Saint-Gall, qui était présent dans l'appartement au moment où le corps a été découvert.

Sous la direction du Ministère public, la police cantonale a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances et les causes du décès.

