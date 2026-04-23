Une femme de 58 ans a été tuée par un ours jeudi près du village de Plonna, dans le sud-est de la Pologne, ont indiqué les autorités locales. Les secours n'ont pas pu sauver la victime, en «raison de l'ampleur de ses blessures».

L'attaque a eu lieu dans la région montagneuse de Bieszczady, dans le sud-est de la Pologne (image d’illustration). imago images/blickwinkel

Keystone-SDA ATS

Les services de secours ont été alertés par le fils de la victime, a précisé Pawel Giba, porte-parole des pompiers locaux. Pompiers et policiers se sont rendus sur place, mais ils ont constaté qu'il était inutile de prodiguer les premiers soins à la victime, en raison de l'ampleur de ses blessures, a-t-il ajouté.

Leur arrivée sur le site a été retardée par «la difficulté du terrain et l'absence d'indications précises sur le lieu» de l'accident, a encore précisé le porte-parole. Le décès de la victime a rapidement été constaté. Une enquête sur les circonstances de l'accident est en cours.

La Pologne compte une population d'environ 100 ours bruns, dont 80% dans la région montagneuse des Bieszczady où a eu lieu l'attaque, selon des données officielles de 2024. Les attaques mortelles restent extrêmement rares en Pologne.