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«Plutôt mourir» Après 53 ans, une femme de 92 ans doit quitter son appartement

Dominik Müller

30.3.2026

La transformation prévue d’un immeuble d’habitation à Genève met en difficulté des locataires de longue date, en particulier Micheline Lagarde, 92 ans. Les critiques dénoncent une procédure systématique visant à augmenter les loyers.

L’appartement de la senior concernée se situe rue Butini, à Genève.
L’appartement de la senior concernée se situe rue Butini, à Genève.
Google Street View

Dominik Müller

30.03.2026, 11:55

30.03.2026, 13:39

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Une locataire de 92 ans à Genève doit quitter son appartement après 53 ans.
  • L'immeuble a été vendu et doit faire l'objet d'une rénovation complète.
  • Les propriétaires justifient les résiliations par des risques liés à la sécurité pendant les travaux, tandis que les critiques soupçonnent une volonté d’augmenter les loyers après la rénovation.
Montre plus

Micheline Lagarde vit dans son appartement depuis 53 ans – aujourd’hui, cette femme de 92 ans doit le quitter, selon la RTS. Peu avant Noël, elle a reçu son avis de résiliation. «J’ai pensé que je préférerais mourir le plus vite possible», est-elle citée par la RTS.

La maison dans laquelle se trouve son appartement a été achetée en 2025 pour 14 millions de francs par une société immobilière. Des rénovations et une surélévation sont prévues – c'est la raison pour laquelle tous les locataires doivent partir. Selon le rapport, une expertise estime qu'il est trop dangereux de rester dans le bâtiment pendant les travaux.

Lagarde doute de la justification officielle : «Les loyers sont maintenant raisonnables. Après la rénovation, je pense qu'ils doubleront, voire tripleront».

«Rénovation utilisée comme prétexte»

L'association des locataires tire également la sonnette d'alarme. Christian Dandrès, conseiller national PS et juriste, parle d'un modèle commercial clair : «Ces groupes achètent des immeubles à des prix jugés avantageux. Ensuite, ils mettent tout le monde dehors pour faire monter les loyers à 3000 ou 4000 francs par mois».

La régie en charge Naef conteste. Elle ne souhaite pas s’exprimer sur un cas individuel, mais souligne auprès de la RTS : «Les loyers après rénovation seront fixés conformément au cadre légal en vigueur.»

Pour la juriste Rafaella Willig, du syndicat des locataires, ce cas est symptomatique : «ici, la rénovation est utilisée comme prétexte pour vider un immeuble et augmenter ensuite les loyers.» Selon le syndicat, plus d’une douzaine d’immeubles à Genève sont actuellement concernés par des résiliations massives similaires.

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