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Thurgovie Une femme en fauteuil roulant mortellement fauchée par un train sur un passage à niveau

ATS

31.5.2026 - 10:44

Une femme en fauteuil roulant a perdu la vie samedi à Weinfelden lors d'un accident survenu sur un passage à niveau. Elle a été percutée par un train.

Une femme en chaise roulante est décédée samedi sur un passage à niveau dans le canton de Thurgovie (photo d'illustration).
Une femme en chaise roulante est décédée samedi sur un passage à niveau dans le canton de Thurgovie (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

31.05.2026, 10:44

31.05.2026, 10:51

La Suissesse, âgée de 55 ans, se trouvait peu après 13h00 avec son fauteuil roulant électrique sur le passage à niveau, alors que les barrières étaient fermées, a indiqué dimanche la police de Thurgovie. Le conducteur de train a tenté un freinage d'urgence mais n'a pu éviter la collision.

Deux blessés graves. Une femme décède dans un accident de voiture sur l'A2

Deux blessés gravesUne femme décède dans un accident de voiture sur l'A2

La femme a été mortellement blessée. Les circonstances exactes de l'accident ne sont pas encore claires, a précisé la police. La police scientifique a été appelée pour relever les traces. Il n'y a aucun indice laissant supposer l'intervention d'un tiers.

La route a été fermée pendant plusieurs heures en raison de l'accident. La circulation a été déviée.

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