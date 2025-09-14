  1. Clients Privés
Dépassement dangereux Elle envoie sa voiture de sport droit dans la Reuss!

Samuel Walder

14.9.2025

Une Aston Martin a percuté une autre voiture samedi lors d'une manœuvre de dépassement, est sortie de la route et a atterri dans le lit de la Reuss. La conductrice et sa passagère, blessées, ont été transportées à l'hôpital.

Lors d'une manœuvre de dépassement, la voiture a fini dans la rivière.
Lors d'une manœuvre de dépassement, la voiture a fini dans la rivière.
Kantonspolizei Uri

14.09.2025, 07:50

14.09.2025, 09:17

Samedi, peu avant 10h25, le conducteur d'une voiture portant des plaques d'immatriculation nidwaldiennes circulait sur la Furkastrasse d'Andermatt en direction de Realp.

Environ 150 mètres après le passage à niveau de Zumdorf, le conducteur a commencé à dépasser une voiture de tourisme aux plaques d'immatriculation vaudoises qui le précédait. Au même moment, la conductrice suivante d'une voiture de sport (Aston Martin) avec des plaques d'immatriculation anglaises avait l'intention de dépasser les deux voitures qui la précédaient.

La conductrice a alors vraisemblablement heurté l'arrière de la voiture de tourisme nidwaldienne et a heurté le trottoir. Elle a ensuite perdu le contrôle de son véhicule surpuissant et est sortie de la route avant de tomber dans le lit de la Reuss, où la voiture s'est immobilisée, gravement endommagée, sur le toit, dans l'eau.

Transportée à l'hôpital par la Rega

Les deux occupantes du véhicule sont parvenues à s'extraire seules de la voiture, qui a subi un dommage total. Légèrement blessées, elles ont été transportées par la Rega à l'hôpital cantonal d'Uri. L'autre véhicule impliqué a subi des dommages matériels de plusieurs milliers de francs.

La clarification des circonstances ayant conduit à l'accident fait l'objet d'une enquête de police.

La Rega, les pompiers d'Andermatt et de Hospental, un First Responder, un service de dépannage local, l'Office de l'environnement ainsi que la police cantonale d'Uri sont intervenus.

