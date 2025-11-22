Elle envoie un chat par la poste!

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Le colis a miaulé... Elle envoie un chat par la poste!

Carlotta Henggeler

22.11.2025

Une propriétaire de chat a envoyé par erreur son animal favori par colis postal. L'animal s'était assis dans le carton sans que sa propriétaire s'en rende compte et s'était endormi.

En Bavière, un chat a été envoyé par colis. (Image symbolique)
En Bavière, un chat a été envoyé par colis. (Image symbolique)
Julian Stratenschulte/dpa

Carlotta Henggeler

22.11.2025, 12:27

22.11.2025, 14:50

Une propriétaire de chat en Bavière se souviendra certainement encore longtemps de cette gaffe. Son animal de compagnie à quatre pattes s'est assis dans son colis postal et s'est endormi. La propriétaire ne s'en est pas aperçue et a envoyé le paquet - avec le chat endormi - par la poste.

Une employée de boulangerie attentive a entendu un léger miaulement provenant du colis postal fermé lors de la réception du paquet à Nursingen près d'Ulm en Bavière. Une chance dans le malheur du chat: la boulangère connaissait la propriétaire de l'animal et l'a immédiatement informée.

Toutefois, la police a également dû intervenir, le colis étant protégé par le secret de la correspondance, écrit «Bild.de».

En ouvrant le colis, la police a constaté que le minou se portait bien malgré l'aventure. Comme la police suppose qu'il s'agit d'une erreur, aucune enquête n'est ouverte pour maltraitance animale.

Les plus lus

Le sort funeste de la famille allemande à Istanbul n'est-il pas un cas isolé?
Trump «craque une allumette dans un pays imbibé d'essence politique»
Kiev et Washington prévoient des pourparlers en Suisse dimanche
Spiridon II introuvable : le cargo aux 3'000 bovins a disparu des radars
Elle envoie un chat par la poste!
Cédric Gugler suspendu pour 10 tournois