Elle envoie un chat par la poste!

Une propriétaire de chat a envoyé par erreur son animal favori par colis postal. L'animal s'était assis dans le carton sans que sa propriétaire s'en rende compte et s'était endormi.

En Bavière, un chat a été envoyé par colis. (Image symbolique) Julian Stratenschulte/dpa

Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler

Une propriétaire de chat en Bavière se souviendra certainement encore longtemps de cette gaffe. Son animal de compagnie à quatre pattes s'est assis dans son colis postal et s'est endormi. La propriétaire ne s'en est pas aperçue et a envoyé le paquet - avec le chat endormi - par la poste.

Une employée de boulangerie attentive a entendu un léger miaulement provenant du colis postal fermé lors de la réception du paquet à Nursingen près d'Ulm en Bavière. Une chance dans le malheur du chat: la boulangère connaissait la propriétaire de l'animal et l'a immédiatement informée.

Toutefois, la police a également dû intervenir, le colis étant protégé par le secret de la correspondance, écrit «Bild.de».

En ouvrant le colis, la police a constaté que le minou se portait bien malgré l'aventure. Comme la police suppose qu'il s'agit d'une erreur, aucune enquête n'est ouverte pour maltraitance animale.