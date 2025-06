Une femme et une fillette retrouvées mortes sur un chemin forestier

Une femme et une fillette mortes gisaient le long d'un chemin forestier dans le Land allemand de Rhénanie du Nord-Westphalie. La femme avait une plaie à la tête. Trois jours auparavant, une agression similaire s'était produite sur le même chemin, mais les victimes avaient eu plus de chance.

Des policiers ont découvert une femme et une petite filles mortes sur un chemin forestier à Drosten, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, après avoir été informés par des passants. FotoBludau/dpa

Gabriela Beck

Une femme et un enfant en bas âge ont été retrouvés morts sur un chemin forestier à Dorsten, en Allemagne. La police suppose qu'il s'agit d'un crime. Un communiqué de la police a indiqué qu'elle enquêtait «intensivement» sur l'identité des morts et sur le déroulement des faits.

Entre-temps, de nouveaux détails sont apparus: selon les informations de la dpa, la femme, qui n'a toujours pas été identifiée, est âgée de 25 à 30 ans et l'enfant - une fillette - de deux à trois ans. La femme a été blessée à l'arrière de la tête. La police suppose qu'il s'agit d'un crime violent.

Comme l'a appris la dpa, c'est d'abord une témoin qui a découvert la femme peu avant 6 heures du matin. Elle a d'abord cru que la femme dormait. La police alertée a ensuite constaté le décès de la femme et a découvert le corps de l'enfant dans un buisson à proximité.

Trois jours avant le crime, agression sur le même chemin

Le lieu du crime, Tüshausweg, est un chemin d'accès à un cimetière forestier.

Le Tüshausweg était déjà apparu vendredi dans un autre rapport des forces de l'ordre: selon la police du district de Recklinghausen, une femme de 40 ans et son enfant de un an y ont été agressés par un homme et une femme le 26 juin vers 11h30. Le duo aurait voulu lui voler son sac à main et se serait enfui avec les boucles d'oreilles de la victime dans une BMW X6 noire.

Selon «bild.de», la police examine s'il y a un lien entre les deux actes. Après la découverte de la femme et de la fillette, la police a mis en place une brigade criminelle et lance un appel urgent à témoins.