Une femme reste morte dans son appartement pendant deux ans

Pendant deux ans, la mort d'une femme seule dans un appartement au cœur de la grande ville de Porto est passée inaperçue. Le corps est finalement découvert grâce à la vigilance d'un médecin.

A Porto, une femme est restée morte dans son appartement pendant deux ans. Andreas Drouve/dpa-tmn

Au Portugal, le corps d'une femme a été découvert, vraisemblablement morte depuis deux ans dans son appartement au cœur de la grande ville de Porto. Les restes avaient déjà été découverts le 21 janvier, comme l'ont rapporté le journal Correio da Manhã et d'autres médias en citant les autorités. La femme serait décédée il y a environ deux ans, à l'âge de 73 ans, selon les mêmes sources. Les circonstances exactes du décès ne sont pas encore claires.

Selon les rapports, c'est le médecin d'un centre de santé qui a donné l'alerte après que la diabétique ne se soit plus présentée à ses rendez-vous depuis un certain temps. Les policiers ont ouvert l'appartement et ont découvert le squelette de la femme dans son lit, au milieu d'un amas de déchets.

Selon les informations fournies par les voisins, la retraitée, qui vivait seule, avait été vue pour la dernière fois peu avant Noël 2023. A l'époque, elle avait été hospitalisée pour une opération. Elle n'avait ensuite plus donné signe de vie. De nombreux riverains ont supposé que la personne âgée avait déménagé dans une maison de retraite.

La découverte provoque la consternation des voisins

Une voisine a raconté à Correio da Manha que la femme avait vécu dans l'appartement pendant une quinzaine d'années et qu'elle s'était progressivement retirée. Quelques mois seulement après sa disparition, des habitants auraient informé la municipalité car plus aucun mouvement n'était visible dans l'appartement. Des représentants des autorités se sont certes présentés. Mais ils n'auraient rien fait d'autre.

Plus tard, l'électricité et l'eau ont été coupées. La boîte aux lettres de la Portugaise s'est remplie de plus en plus de courrier. Selon les médias, aucune déclaration de disparition n'a été faite.

Le cas a suscité la consternation dans le voisinage. Les riverains se sont également demandé pourquoi les services sociaux et les autorités n'avaient pas réagi plus tôt, alors que la retraitée célibataire continuait apparemment à recevoir des prestations de l'État. «Où étaient tous les responsables ?», a demandé une voisine.