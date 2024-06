Sa patiente meurt à l'hôpital, le chirurgien se défend

Il y a sept ans, une femme meurt à Saint-Gall suite à une opération. Le médecin a été condamné pour cela. Il se défend maintenant devant le tribunal cantonal.

La femme est décédée après une opération. (image symbolique) Sven Hoppe/dpa

Un chirurgien s'est défendu mardi devant le tribunal cantonal de Saint-Gall d'être responsable de la mort d'une patiente. Selon l'accusation, des clips n'ont pas été correctement fermés lors d'une opération. Le médecin a, lui, évoqué des défauts de matériel.

En 2017, une femme alors âgée de 39 ans s'est rendue dans un hôpital du canton de Saint-Gall pour des douleurs abdominales, comme l'indique l'acte d'accusation du ministère public. Le soir, la femme a été opérée par un chirurgien, aujourd'hui âgé de 60 ans, pour une inflammation de la vésicule biliaire.

Dans la nuit suivant l'opération, la femme est décédée suite à une perte de sang dans la cavité abdominale. L'hémorragie est due à une erreur de traitement du chirurgien, poursuit l'acte d'accusation. Le chirurgien n'aurait pas fermé correctement l'artère de la vésicule biliaire retirée. Les clips auraient été déformés de manière incomplète, voire pas du tout.

Le chirurgien s'est défendu devant le tribunal cantonal contre l'accusation d'erreur médicale. «Je pense que les clips étaient fermés et que, pour une raison ou une autre, ils avaient un défaut de fabrication», a déclaré le chirurgien au tribunal.

L'avocat de la défense met en doute l'expertise

Le chirurgien a ajouté qu'il n'y avait pas eu de complications pendant l'opération. Cependant, après l'opération, la patiente n'a pas été transférée dans un service de surveillance, mais dans un service ordinaire, contrairement à ce qu'il avait ordonné. Dans un service de surveillance, l'état de la patiente après l'opération aurait été reconnu, a argumenté le médecin.

L'avocat de la défense du chirurgien a notamment mis en doute les expertises produites par le parquet. L'aspect d'un éventuel défaut de matériel dans les clips utilisés n'aurait pas été pris en compte.

«Il se peut très bien qu'un lot de clips défectueux ait été présent lors de l'opération». Mais un éventuel défaut de matériel ne peut plus être vérifié aujourd'hui. Les clips utilisés à l'époque n'ont pas été retenus comme preuve et n'existent donc plus aujourd'hui. Cette circonstance devrait avoir un effet libératoire.

Condamné pour homicide par négligence

Il n'existe aucune preuve que l'accusé ait manqué à son devoir de diligence, poursuit l'avocat de la défense. Le jugement de l'instance précédente doit être annulé et le chirurgien doit être acquitté de l'accusation d'homicide par négligence.

En 2021, le tribunal de district See-Gaster à Uznach SG avait reconnu le médecin coupable d'homicide par négligence. L'instance précédente l'avait condamné à une peine de 80 jours-amende avec sursis assortie d'un délai d'épreuve de deux ans.

SDA