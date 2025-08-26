Une femme de 47 ans et un homme de 51 ans ont été trouvés grièvement blessés mardi après-midi dans un appartement à Neuhausen am Rheinfall. La quadragénaire a succombé sur place à ses blessures. Le Ministère public et la police cantonale ont ouvert une enquête.

Le Ministère public et la police cantonale ont ouvert une enquête (archives). ats

Keystone-SDA ATS

La police schaffhousoise a été alertée peu avant 15h00, du sang ayant été découvert sur la porte d'entrée de l'appartement. Les policiers dépêchés sur place ont trouvé les deux personnes grièvement blessées. La femme est décédée malgré des tentatives de réanimation. L'homme a été héliporté à l'hôpital, a annoncé la police cantonale dans un communiqué.