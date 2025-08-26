  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Schaffhouse Une femme meurt dans un appartement à Neuhausen, un homme blessé

ATS

26.8.2025 - 18:32

Une femme de 47 ans et un homme de 51 ans ont été trouvés grièvement blessés mardi après-midi dans un appartement à Neuhausen am Rheinfall. La quadragénaire a succombé sur place à ses blessures. Le Ministère public et la police cantonale ont ouvert une enquête.

Le Ministère public et la police cantonale ont ouvert une enquête (archives).
Le Ministère public et la police cantonale ont ouvert une enquête (archives).
ats

Keystone-SDA

26.08.2025, 18:32

La police schaffhousoise a été alertée peu avant 15h00, du sang ayant été découvert sur la porte d'entrée de l'appartement. Les policiers dépêchés sur place ont trouvé les deux personnes grièvement blessées. La femme est décédée malgré des tentatives de réanimation. L'homme a été héliporté à l'hôpital, a annoncé la police cantonale dans un communiqué.

Les plus lus

Elisabeth Baume-Schneider se dit «abasourdie» face aux propos des policiers
Un quadragénaire meurt après une bagarre sur une terrasse
«Ça met le feu aux fesses» - L’intouchable Duplantis menacé ?
Trump affirme vouloir requérir la peine de mort pour tout meurtre à Washington
Malgré des «discussions agréables», Ricardo Rodriguez recale le FC Sion