Une femme a perdu la vie samedi à Soleure alors qu'elle nageait dans l'Aar, indique la police cantonale dimanche dans un communiqué. Un problème médical est soupçonné.

Le drame s'est déroulé samedi (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La quinquagénaire est décédée à l'hôpital après que les secours l'aient repêchée. Elle était déjà inerte quand les forces d'intervention l'ont retrouvée.