Un épisode d'une extrême cruauté s'est produit à l'aéroport d'Orlando, aux États-Unis : une femme a noyé son chien dans les toilettes après s'être vu refuser l'embarquement de l'animal.

À l'aéroport d'Orlando, aux États-Unis, la femme voulait embarquer sur un vol à destination de Bogota, en compagnie de son schnauzer nain Tywinn (illustration). IMAGO/Pond5 Images

Sara Matasci

Un incident choquant a secoué l'opinion publique internationale : une femme a noyé son chien dans les toilettes de l'aéroport d'Orlando, aux États-Unis, après avoir été empêchée de l'emmener à bord d'un vol. La responsable, Alison Lawrence, a été arrêtée.

L'incident - rapporté entre autres par «GreenMe» - s'est produit alors que cette femme de 57 ans se trouvait à l'aéroport international d'Orlando, prête à embarquer pour Bogota, en Colombie, avec son schnauzer nain de 9 ans, Tywinn.

Lors de l'enregistrement, le personnel de la compagnie aérienne lui a indiqué qu'elle ne pouvait pas emmener l'animal à bord car elle ne disposait pas des documents requis, tels qu'un certificat médical vétérinaire et un certificat de vaccination contre la rage, qui sont exigés pour le transport d'animaux en Colombie.

Il finit dans un poubelle

Après une discussion houleuse avec un employé de la compagnie, les caméras de sécurité ont filmé Lawrence se rendant aux toilettes avec le chien. Une vingtaine de minutes plus tard, on la voit partir seule et se diriger vers le point de contrôle de sécurité pour embarquer sur son vol.

Un agent d'entretien, soupçonnant le long séjour de la femme dans les toilettes, a découvert le corps sans vie de Tywinn dans une poubelle.

À côté du chien se trouvaient son collier, son manteau et sa plaque d'identification, ce qui a permis aux autorités de retrouver rapidement la propriétaire du chien.

Maltraitance animale aggravée

L'autopsie vétérinaire a confirmé que le chien était mort noyé, ce qui a amené les enquêteurs à conclure que Lawrence avait délibérément tué l'animal pour ne pas renoncer au voyage. Les autorités l'ont arrêtée dans le comté de Lake, en Floride.

Lawrence a été inculpée de maltraitance animale aggravée, un crime passible de lourdes peines aux États-Unis. Elle a été libérée sous caution contre le versement d'une somme de 5000 dollars.

Cet épisode a suscité l'indignation et des appels à la justice de la part des associations de protection des animaux et du public, et en a laissé plus d'un perplexe face à la cruauté humaine.

Le rédacteur a rédigé cet article avec l'aide d'AI.