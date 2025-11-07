  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Elle disait être leur fille... Une femme reconnue coupable d'avoir harcelé les parents de Madeleine McCann

Gregoire Galley

7.11.2025

Une femme ayant prétendu pendant des années être Madeleine McCann, une fillette britannique disparue en 2007 au Portugal, a été reconnue coupable vendredi d'avoir harcelé les parents de cette dernière par la justice britannique.

Madeleine McCann a disparu en 2007.
Madeleine McCann a disparu en 2007.
ats

Agence France-Presse

07.11.2025, 14:29

Julia Wandelt, une Polonaise de 24 ans, était jugée pour avoir harcelé Kate et Gerry McCann entre juin 2022 et février 2025, notamment en leur envoyant des lettres et en les appelant au téléphone, prétendant être leur fille Maddie.

La disparition de la fillette de trois ans, jamais retrouvée, alors qu'elle dormait dans un appartement d'une station balnéaire de l'Algarve où la famille était en vacances, avait eu un retentissement mondial.

A l'issue d'un procès de cinq semaines devant la cour criminelle de Leicester, le jury a toutefois relaxé Julia Wandelt de l'accusation de «stalking», qui correspond en droit britannique au fait de suivre quelqu'un ou de se rendre chez lui de manière non sollicitée dans une démarche obsessionnelle.

Elle se fait passer pour leur fille. Les parents de la petite Maddie «harcelés» par une jeune femme

Elle se fait passer pour leur filleLes parents de la petite Maddie «harcelés» par une jeune femme

Gain financier

Le jeune femme, qui avait plaidé non coupable, a caché son visage entre ses mains à l'énoncé du verdict. Elle connaîtra sa peine lors d'une prochaine audience.

Sa co-accusée, Karen Spragg, une sexagénaire originaire de Cardiff, a elle été totalement innocentée des mêmes charges par le jury. Elle avait aidé Wandelt en contactant les époux McCann par téléphone et courrier électronique, allant jusqu'à les prendre à partie devant leur domicile.

Durant le procès, au cours duquel les parents et la sœur cadette de Maddie ont témoigné, les procureurs ont apporté des preuves scientifiques montrant que l'ADN de Wandelt ne correspondait pas à celui de Madeleine, et qu'elle n'avait aucun lien de parenté avec les McCann.

Julia Wandelt avait, elle, assuré qu'elle n'avait voulu ni attirer l'attention, ni obtenir un quelconque gain financier, mais simplement «savoir vraiment qui je suis».

Fausses pistes et rebondissements. Affaire Maddie: le principal suspect est sorti de prison

Fausses pistes et rebondissementsAffaire Maddie: le principal suspect est sorti de prison

Les plus lus

Cyril Hanouna excédé par Adriana Karembeu et Marc Lavoine
Un Valaisan veut construire un gratte-ciel de 260 mètres près du Cervin
Violents heurts à la Philharmonie de Paris : Marine Le Pen voit rouge !
l'Assemblée adopte une loi pour permettre au gendre de Trump de construire un hôtel de luxe
70% du village de Blatten passe en zone inconstructible
Des pilotes de Lufthansa découvrent une fissure sur un hublot à 12'500 mètres d'altitude