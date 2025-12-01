Une femme renverse une mère avec sa poussette et prend la fuite

Un enfant d'un an a été blessé à Morat après qu'une conductrice a touché une poussette en démarrant - et a ensuite simplement poursuivi sa route. La police cantonale fribourgeoise recherche la conductrice inconnue ainsi que des témoins de l'incident.

La police fribourgeoise recherche la conductrice inconnue. (Image symbolique) sda

Sven Ziegler

Mercredi matin, à Morat, une conductrice jusqu'ici inconnue est entrée en collision avec une poussette. La police décrit qu'une mère de famille circulait vers 8h30 au chemin Champ-Olivier lorsque la femme au volant s'est arrêtée pour demander son chemin. Lorsqu'elle a redémarré, le véhicule a heurté la poussette pour une raison inconnue.

Sous l'effet du choc, la poussette s'est renversée. L'enfant d'un an qui s'y trouvait a subi des écorchures et des contusions. La police souligne que la mère présente sur place a immédiatement réagi et soigné son enfant.

La conductrice, en revanche, n'est descendue que brièvement - puis est partie sans laisser ses coordonnées ni s'occuper de l'enfant blessé. C'est précisément ce fait qui occupe désormais les enquêteurs.