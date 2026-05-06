  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

France voisine Une femme retrouvée morte à Besançon, son compagnon en garde à vue

ATS

6.5.2026 - 19:38

Une femme a été retrouvée morte à Besançon.
Une femme a été retrouvée morte à Besançon.
ATS

Une femme de 36 ans a été retrouvée morte mardi à son domicile de Besançon. Son compagnon a été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête, a-t-on appris mercredi auprès du parquet.

Keystone-SDA

06.05.2026, 19:38

C'est le compagnon de la défunte, âgé de 50 ans, qui a appelé les secours, accompagné de sa fille. Il est la dernière personne à l'avoir vue vivante, et dit n'avoir rien à voir dans sa mort.

D'après les premières constatations, la défunte présentait un syndrome asphyxique, pouvant être expliqué «soit par une prise de médicaments, soit par l'intervention d'un tiers», selon le parquet de Besançon.

L'homme a déjà été condamné pour violences conjugales à son égard. Il n'était cependant pas soumis à une interdiction d'entrer en contact avec elle.

Le parquet, qui a ouvert une enquête pour «meurtre sur conjoint», a toutefois précisé ne disposer à ce stade que de «très peu d'éléments allant dans le sens d'un féminicide. L'autopsie du corps, prévue jeudi matin, ainsi que les analyses toxicologiques, permettront d'en savoir plus sur les causes de la mort.

Le couple, d'origine kosovare et albanaise, a plusieurs enfants.

Les plus lus

«Qui a besoin de boire de la bière à cinq ou six heures du matin ?»
Actes sexuels en public: les touristes dérapent en Thaïlande
Lara Gut-Behrami : «J’espère pouvoir encore skier à 90 ans»