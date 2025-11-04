  1. Clients Privés
Appel à témoins Une femme retrouvée morte calcinée en Alsace, son fils recherché

ATS

4.11.2025 - 10:16

Une femme a été retrouvée morte calcinée à Molsheim, en Alsace. Son fils de 22 ans est recherché, a-t-on appris mardi de source proche de l'enquête.

Keystone-SDA

04.11.2025, 10:16

04.11.2025, 10:26

La victime est une cardiologue roumaine d'une cinquantaine d'années qui exerçait depuis plusieurs années dans cette commune du Bas-Rhin située à 30 kilomètres à l'ouest de Strasbourg. Son fils est «recherché pour être entendu dans le cadre de l'enquête», selon cette source.

La gendarmerie du Bas-Rhin a diffusé dimanche un appel à témoins pour localiser cet homme de 22 ans, aux longs cheveux bruns. Il n'avait pas été retrouvé mardi matin.

Selon le quotidien régional Les Dernières nouvelles d'Alsace, c'est une secrétaire médicale, inquiète de ne pas voir arriver la médecin alors que la salle d'attente était pleine, qui a donné l'alerte jeudi matin.

Les secours ont retrouvé le corps calciné de la cardiologue à son domicile, situé dans la même ville. «C'est criminel», a indiqué la source proche de l'enquête, précisant que pour cette raison, le parquet de Saverne s'est dessaisi au profit de celui de Strasbourg.

