Une femme de 39 ans, portée disparue depuis début avril, a été retrouvée morte samedi dans le canton de Nidwald. Rien n'indique qu'il s'agisse d'un acte criminel, a indiqué dimanche la police cantonale de Soleure.

La femme avait été vue pour la dernière fois le 5 avril(photo symbolique, archives). sda

Keystone-SDA ATS

La femme, originaire de Dornach (SO), avait été vue pour la dernière fois le 5 avril et signalée disparue le 12 avril. D'après les dernières informations, elle avait l'intention de faire une randonnée dans le canton de Nidwald.

Les recherches et l'avis de disparition n'avaient rien donné jusqu'à ce week-end. Samedi soir, la femme a été retrouvée morte dans une zone boisée du canton de Nidwald. L'enquête et les examens médico-légaux n'ont révélé aucun indice laissant supposer une «intervention punissable d'un tiers».