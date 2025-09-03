Une femme de 80 ans dépouillée d’une montre valant plusieurs dizaines de milliers de francs

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Crans-Montana Une femme de 80 ans dépouillée d’une montre valant plusieurs dizaines de milliers de francs

ATS

3.9.2025 - 18:01

Une femme de 80 ans s'est fait dérober sa montre de luxe d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers de francs mardi à Crans-Montana (VS), a indiqué mercredi la police cantonale. Le vol a eu lieu au moment où elle s'installait dans sa voiture. Quatre suspects, des hommes âgés de 17 à 27 ans, tous d'origine étrangère, ont été interpellés et placés en détention provisoire.

Le vol de la montre de luxe a eu lieu mardi en pleine journée à Crans-Montana (archives).
Le vol de la montre de luxe a eu lieu mardi en pleine journée à Crans-Montana (archives).
ATS

Keystone-SDA

03.09.2025, 18:01

03.09.2025, 18:06

L'incident a eu lieu peu après 16h30 dans la rue centrale de la station de ski, précise la police valaisanne dans son communiqué. Au moment où elle s'asseyait dans son véhicule, un des suspects s'est approché de la victime au guidon d'une trottinette électrique et a arraché la montre qu'elle portait à son poignet avant de prendre la fuite précipitamment avec l'aide d'un complice. La victime a été légèrement blessée, souligne la police.

Appel à la vigileance. Véhicules de luxe volés: de nouvelles interpellations sur Vaud

Appel à la vigileanceVéhicules de luxe volés: de nouvelles interpellations sur Vaud

Les recherches, en collaboration avec la police municipale de Crans-Montana, ont permis de localiser en moins d'une heure le véhicule utilisé par les auteurs. Celui-ci a ensuite été intercepté par les Unités mobiles de la police cantonale alors qu'il quittait le canton par l'autoroute A9 à la hauteur de St-Maurice.

Lors de ce contrôle, les agents ont découvert la montre dérobée, dont la valeur est estimée à plusieurs dizaine de milliers de francs, détaille la police. Les suspects ont été immédiatement interpellés et placés en détention provisoire. Des instructions ont été ouvertes à leur encontre, respectivement par le Ministère public et le Tribunal des mineurs.

Les plus lus

Drame sur l’A14 : une camionnette franchit la glissière et percute le trafic inverse
Trump fait son retour avec une surprenante conférence de presse : les 5 points clés
Une femme de 80 ans dépouillée d’une montre valant plusieurs dizaines de milliers de francs
Moscou menace d'atteindre «militairement» ses objectifs
Tempête sur les bains thermaux d'Ovronnaz !
«Suite à des incidents sur la ligne d'arrivée, il n'y aura pas de vainqueur»