Une femme de 80 ans dépouillée d’une montre valant plusieurs dizaines de milliers de francs

Une femme de 80 ans s'est fait dérober sa montre de luxe d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers de francs mardi à Crans-Montana (VS), a indiqué mercredi la police cantonale. Le vol a eu lieu au moment où elle s'installait dans sa voiture. Quatre suspects, des hommes âgés de 17 à 27 ans, tous d'origine étrangère, ont été interpellés et placés en détention provisoire.

L'incident a eu lieu peu après 16h30 dans la rue centrale de la station de ski, précise la police valaisanne dans son communiqué. Au moment où elle s'asseyait dans son véhicule, un des suspects s'est approché de la victime au guidon d'une trottinette électrique et a arraché la montre qu'elle portait à son poignet avant de prendre la fuite précipitamment avec l'aide d'un complice. La victime a été légèrement blessée, souligne la police.

Les recherches, en collaboration avec la police municipale de Crans-Montana, ont permis de localiser en moins d'une heure le véhicule utilisé par les auteurs. Celui-ci a ensuite été intercepté par les Unités mobiles de la police cantonale alors qu'il quittait le canton par l'autoroute A9 à la hauteur de St-Maurice.

Lors de ce contrôle, les agents ont découvert la montre dérobée, dont la valeur est estimée à plusieurs dizaine de milliers de francs, détaille la police. Les suspects ont été immédiatement interpellés et placés en détention provisoire. Des instructions ont été ouvertes à leur encontre, respectivement par le Ministère public et le Tribunal des mineurs.