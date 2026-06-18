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Tragédie à Sion Une femme se tue en tombant d'une fenêtre

ATS

18.6.2026 - 11:30

Une femme est décédée mercredi à Sion après avoir chuté d'une fenêtre de son appartement. Selon les premiers éléments de l'enquête, elle effectuait des travaux de nettoyage lorsqu'elle est tombée.

La police valaisanne annonce le décès d'une femme, tombée de la fenêtre de son appartement à Sion (image symbolique).
La police valaisanne annonce le décès d'une femme, tombée de la fenêtre de son appartement à Sion (image symbolique).
ATS

Keystone-SDA

18.06.2026, 11:30

18.06.2026, 11:35

Grièvement blessée, cette femme de 55 ans a été transportée en ambulance à l’hôpital de Sion où elle a succombé à ses blessures, indique jeudi la police valaisanne dans un communiqué. Le Ministère public a ouvert une instruction afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident.

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