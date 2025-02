Elle s'échappe de sa salle de torture après trois mois d'horreur!

En République tchèque, un crime fait parler de lui : une jeune femme a été retenue prisonnière et torturée pendant des mois dans un trou de la cave. Elle a ensuite réussi à s'échapper.

En République tchèque, la police a arrêté un homme qui avait enfermé et abusé d'une femme pendant trois mois. IMAGO/CTK Photo

Elle a enduré trois mois d'agonie avant de pouvoir échapper à son tortionnaire : une femme en République tchèque a été retenue prisonnière dans une cave. Le suspect, un chauffeur de camion de 40 ans, l'avait enchaînée, battue et violée à plusieurs reprises.

Selon un rapport du portail d'information tchèque "iDNES", la femme a réussi à s'échapper la semaine dernière après avoir été retenue prisonnière depuis novembre. Le crime aurait eu lieu dans une maison délabrée d'un petit village situé à 60 kilomètres de la frontière allemande.

«Il l'a déshabillée, enchaînée, battue, violée et lui a fait d'autres choses folles», raconte une voisine chez qui la femme maltraitée a appelé à l'aide au milieu de la nuit. La victime avait réussi à se libérer alors que son bourreau n'était pas à la maison.

Le suspect «sociable» est un récidiviste

«Elle n'avait plus que la peau sur les os et portait une lourde chaîne en fer avec un cadenas autour du cou», rapporte le témoin. Le suspect ne lui aurait que rarement donné à manger et à boire. Parfois, il lui aurait présenté un peu de pain et d'eau dans un bol : «comme à un chien».

Le suspect, qui, selon les voisins, a la réputation d'être sociable, se trouve en garde à vue. Il s'agirait d'un récidiviste. Il aurait déjà commis un acte similaire en 2021. A l'époque, il avait enfermé une jeune femme de 22 ans dans une autre maison, lui avait mis un masque de tête de chien, l'avait suspendue par les quatre membres et lui avait administré des décharges électriques.

Une cour d'appel avait ultérieurement réduit la peine de l'homme et l'avait assortie d'un sursis. Motif: il était un citoyen exemplaire.