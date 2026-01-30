Panique à Bellinzone : une femme menace des commerçants avec un couteau

Effroi en plein midi sur la Viale Stazione, à Bellinzone. Une femme a brandi un couteau dans un magasin, menacé le personnel et hurlé des propos confus aux policiers intervenus. Aucun blessé n’est à déplorer.

L'incident se serait produit vers 12h30 (photo d'archives). KEYSTONE

Antonio Fontana

Moment de panique vendredi peu après 12h30 dans un magasin de la Viale Stazione, à Bellinzone. Comme le rapporte le Corriere del Ticino, une femme, déjà connue des autorités pour des troubles psychiques, a soudain sorti un couteau de son sac et l’a pointé sur deux gérants et un apprenti.

Aucune des personnes présentes n’a été blessée. L’une d’elles a immédiatement alerté la police municipale, rapidement intervenue sur place. Au moment des faits, aucun client ne se trouvait dans le magasin.

Confrontation avec la police

Selon le journal, l’arrivée des policiers n’a pas apaisé la femme. Au contraire, elle aurait continué à proférer des phrases agressives et provocantes, s’adressant directement aux agents et affirmant qu’elle ne craignait pas leur arme de service.

Ses cris, également filmés, se sont terminés par l'exclamation «Allahu akbar», répétée plusieurs fois et prononcée de manière confuse.

La femme a finalement été arrêtée et prise en charge par les agents. L’épisode s’est achevé sans conséquences physiques, mais a profondément choqué les personnes présentes. Contacté par le Corriere del Ticino, l’un des deux gérants a précisé que la femme était déjà connue, mais qu’elle n’avait «jamais poussé les choses aussi loin».

