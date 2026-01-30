Panique à Bellinzone : une femme menace des commerçants avec un couteau

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Allah akbar!» Panique à Bellinzone : une femme menace des commerçants avec un couteau

Antonio Fontana

30.1.2026

Effroi en plein midi sur la Viale Stazione, à Bellinzone. Une femme a brandi un couteau dans un magasin, menacé le personnel et hurlé des propos confus aux policiers intervenus. Aucun blessé n’est à déplorer.

L'incident se serait produit vers 12h30 (photo d'archives).
L'incident se serait produit vers 12h30 (photo d'archives).
KEYSTONE

Antonio Fontana

30.01.2026, 15:26

30.01.2026, 17:04

Moment de panique vendredi peu après 12h30 dans un magasin de la Viale Stazione, à Bellinzone. Comme le rapporte le Corriere del Ticino, une femme, déjà connue des autorités pour des troubles psychiques, a soudain sorti un couteau de son sac et l’a pointé sur deux gérants et un apprenti.

Aucune des personnes présentes n’a été blessée. L’une d’elles a immédiatement alerté la police municipale, rapidement intervenue sur place. Au moment des faits, aucun client ne se trouvait dans le magasin.

Confrontation avec la police

Selon le journal, l’arrivée des policiers n’a pas apaisé la femme. Au contraire, elle aurait continué à proférer des phrases agressives et provocantes, s’adressant directement aux agents et affirmant qu’elle ne craignait pas leur arme de service.

Fusillade de mai 2022. Procès de la rixe entre Bandidos et Hells Angels à Genève

Fusillade de mai 2022Procès de la rixe entre Bandidos et Hells Angels à Genève

Ses cris, également filmés, se sont terminés par l'exclamation «Allahu akbar», répétée plusieurs fois et prononcée de manière confuse.

La femme a finalement été arrêtée et prise en charge par les agents. L’épisode s’est achevé sans conséquences physiques, mais a profondément choqué les personnes présentes. Contacté par le Corriere del Ticino, l’un des deux gérants a précisé que la femme était déjà connue, mais qu’elle n’avait «jamais poussé les choses aussi loin».

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’italien à l’aide de l’intelligence artificielle.

Les plus lus

Panique à Bellinzone : une femme menace des commerçants avec un couteau
Luis Mangione, meurtrier d'un assureur, ne risque plus la peine de mort
Alexander Zverev : «J’ai dit à l'arbitre que c'était une connerie»
Descente annulée : la malédiction s’acharne sur Crans-Montana !
La descente annulée après six concurrentes et plusieurs chutes !
Novak Djokovic fait chuter Jannik Sinner et se hisse en finale !