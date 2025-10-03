Elle provoque un incendie en surchauffant un poêle en faïence

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Incendie par négligence» Elle provoque un incendie en surchauffant un poêle en faïence

Stefan Michel

3.10.2025

À Grabs, une femme a provoqué l’incendie d’une maison en surchauffant un poêle en faïence. Le ministère public de Saint-Gall l’a reconnue coupable d’incendie par négligence.

En avril, 70 pompiers éteignent un incendie dans une maison de Grabs. Il a été provoqué par une femme qui a surchauffé un poêle de faïence.
En avril, 70 pompiers éteignent un incendie dans une maison de Grabs. Il a été provoqué par une femme qui a surchauffé un poêle de faïence.
Kantonspolizei St. Gallen

Stefan Michel

03.10.2025, 19:41

03.10.2025, 20:13

Pas le temps? blue News résume pour toi

  • Une femme à Grabs (vallée du Rhin saint-galloise) a surchauffé un poêle en faïence en brûlant beaucoup de bois pour se débarrasser de son stock avant un déménagement.
  • La chaleur extrême a enflammé des poutres en bois, déclenchant un incendie.
  • Les pompiers sont intervenus, mais plusieurs appartements sont restés temporairement inhabitables.
  • Le ministère public a condamné la femme pour négligence ayant provoqué l’incendie.
Montre plus

Lorsque les pompiers sont intervenus le 28 avril 2025 dans une maison d’habitation à Grabs, l’origine de l’incendie restait inconnue. Le bilan à l’époque faisait état d’un homme de 47 ans hospitalisé pour une possible intoxication par la fumée, de plusieurs appartements devenus inhabitables, et de la mobilisation de 70 pompiers.

Selon les pompiers, l’incendie s’était déclaré dans le salon, là où se trouvait un poêle en faïence, rapportait à l’époque le journal Werdenberger Obertoggenburger. La cause exacte du sinistre restait toutefois inconnue, avait précisé la police cantonale de Saint-Gall.

Les enquêteurs ont finalement pu déterminer l’origine de l’incendie. Des éléments retrouvés dans les décombres ont fourni des indices cruciaux, selon 20 Minuten. Certaines pièces métalliques présentaient des déformations suggérant des températures extrêmes, estimées entre 1200 et 1300 degrés Celsius — bien au-delà des 100 à 200 degrés normalement observés dans la zone d’un poêle en faïence.

Du bois brûlé en masse parce que le déménagement était imminent

En réalité, l’habitante avait brûlé une grande quantité de bois dans le poêle en faïence. Elle expliquera avoir voulu se débarrasser d’un stock important, accumulé par son mari avant leur déménagement prévu.

Conséquence : le poêle a été alimenté de manière excessive sur une longue période, rapportent les enquêteurs cités par 20 Minuten.

Lettre menaçante. Stupeur à Munich : l’Oktoberfest fermée après un incendie et une explosion !

Lettre menaçanteStupeur à Munich : l’Oktoberfest fermée après un incendie et une explosion !

Les températures extrêmes atteintes dans le foyer et la hotte ont fini par enflammer les poutres en bois situées à proximité de la cheminée. Le processus a été lent : l’incendie ne s’est déclaré que le lendemain de cette combustion excessive de bois. Il s’est ensuite propagé depuis le salon jusqu’à la toiture.

La femme a ainsi été reconnue coupable d’avoir provoqué un incendie par négligence, selon la décision du ministère public de Saint-Gall. Elle a également enfreint la loi sur la protection de l’environnement : la combustion excessive de bois a été qualifiée d’« incinération illégale de déchets en dehors d’installations autorisées », selon l’ordonnance pénale citée par 20 Minuten.

Le ministère public a condamné la femme à une peine pécuniaire avec sursis de 1 500 francs (correspondant à 30 jours-amende), à une amende de 500 francs, ainsi qu’au paiement des frais de procédure, s’élevant à 1 715 francs. Les dégâts matériels causés à la maison s’élèvent à plusieurs centaines de milliers de francs.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

Les plus lus

Le Hamas se dit prêt à libérer les otages dans le cadre du plan de Trump
La colère de Cyprien Sarrazin : «On est de la chair à canon»
Elle provoque un incendie en surchauffant un poêle en faïence
La cagnotte de 28,02 millions est tombée à l’Euro Millions
Les États-Unis prévoient de battre monnaie à l’effigie de Trump
Nouveau variant «Frankenstein» du Covid: ce qu'il faut savoir