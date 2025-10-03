Elle provoque un incendie en surchauffant un poêle en faïence

À Grabs, une femme a provoqué l’incendie d’une maison en surchauffant un poêle en faïence. Le ministère public de Saint-Gall l’a reconnue coupable d’incendie par négligence.

En avril, 70 pompiers éteignent un incendie dans une maison de Grabs. Il a été provoqué par une femme qui a surchauffé un poêle de faïence. Kantonspolizei St. Gallen

Pas le temps? blue News résume pour toi Une femme à Grabs (vallée du Rhin saint-galloise) a surchauffé un poêle en faïence en brûlant beaucoup de bois pour se débarrasser de son stock avant un déménagement.

La chaleur extrême a enflammé des poutres en bois, déclenchant un incendie.

Les pompiers sont intervenus, mais plusieurs appartements sont restés temporairement inhabitables.

Le ministère public a condamné la femme pour négligence ayant provoqué l’incendie. Montre plus

Lorsque les pompiers sont intervenus le 28 avril 2025 dans une maison d’habitation à Grabs, l’origine de l’incendie restait inconnue. Le bilan à l’époque faisait état d’un homme de 47 ans hospitalisé pour une possible intoxication par la fumée, de plusieurs appartements devenus inhabitables, et de la mobilisation de 70 pompiers.

Selon les pompiers, l’incendie s’était déclaré dans le salon, là où se trouvait un poêle en faïence, rapportait à l’époque le journal Werdenberger Obertoggenburger. La cause exacte du sinistre restait toutefois inconnue, avait précisé la police cantonale de Saint-Gall.

Les enquêteurs ont finalement pu déterminer l’origine de l’incendie. Des éléments retrouvés dans les décombres ont fourni des indices cruciaux, selon 20 Minuten. Certaines pièces métalliques présentaient des déformations suggérant des températures extrêmes, estimées entre 1200 et 1300 degrés Celsius — bien au-delà des 100 à 200 degrés normalement observés dans la zone d’un poêle en faïence.

Du bois brûlé en masse parce que le déménagement était imminent

En réalité, l’habitante avait brûlé une grande quantité de bois dans le poêle en faïence. Elle expliquera avoir voulu se débarrasser d’un stock important, accumulé par son mari avant leur déménagement prévu.

Conséquence : le poêle a été alimenté de manière excessive sur une longue période, rapportent les enquêteurs cités par 20 Minuten.

Les températures extrêmes atteintes dans le foyer et la hotte ont fini par enflammer les poutres en bois situées à proximité de la cheminée. Le processus a été lent : l’incendie ne s’est déclaré que le lendemain de cette combustion excessive de bois. Il s’est ensuite propagé depuis le salon jusqu’à la toiture.

La femme a ainsi été reconnue coupable d’avoir provoqué un incendie par négligence, selon la décision du ministère public de Saint-Gall. Elle a également enfreint la loi sur la protection de l’environnement : la combustion excessive de bois a été qualifiée d’« incinération illégale de déchets en dehors d’installations autorisées », selon l’ordonnance pénale citée par 20 Minuten.

Le ministère public a condamné la femme à une peine pécuniaire avec sursis de 1 500 francs (correspondant à 30 jours-amende), à une amende de 500 francs, ainsi qu’au paiement des frais de procédure, s’élevant à 1 715 francs. Les dégâts matériels causés à la maison s’élèvent à plusieurs centaines de milliers de francs.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.