Un suspect en détention Une femme tuée et un homme grièvement blessé à Bellinzone

ATS

28.1.2026 - 08:07

La police tessinoise a retrouvé deux personnes grièvement blessées tôt mercredi matin dans un appartement de Bellinzone. Une femme de 46 ans a ensuite succombé à ses blessures, alors qu'un homme de 61 ans a été hospitalisé dans un état critique. Une troisième personne a été arrêtée.

Les faits se sont produits peu avant 03h30 dans un appartement du centre du chef-lieu tessinois (photo d'illustration).
Les faits se sont produits peu avant 03h30 dans un appartement du centre du chef-lieu tessinois (photo d’illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.01.2026, 08:07

Ce Suisse de 24 ans, domicilié dans la région, n'a pas été blessé, précise la police cantonale dans un communiqué. Une enquête est en cours pour tenter de déterminer la cause et les circonstances du drame.

Selon le communiqué, les faits se sont produits peu avant 03h30 dans un appartement du centre du chef-lieu tessinois. Les deux victimes, une Suissesse de 46 ans et un Italien de 61 ans, étaient domiciliées dans la région.

