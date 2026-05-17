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Autriche Une femme tuée par un troupeau de vaches

ATS

17.5.2026 - 21:44

Une Autrichienne de 67 ans a succombé à ses blessures après avoir été attaquée dimanche après-midi par un troupeau de vaches dans une zone de pâturage à Oberlienz, dans l'ouest de l'Autriche, a annoncé la police du Tyrol dans un communiqué.

Quelques dizaines de vaches se trouvaient regroupées dans la zone de pâturage où le couple a été attaqué (archives).
Quelques dizaines de vaches se trouvaient regroupées dans la zone de pâturage où le couple a été attaqué (archives).
ats

Keystone-SDA

17.05.2026, 21:44

Son mari, âgé de 65 ans, a lui été transporté à la clinique d'Innsbruck dans un état grave, a ajouté la police, qui a ajouté que l'enquête sur les circonstances de l'accident était toujours en cours.

Quelques dizaines de vaches, appartenant à une coopérative d'agriculteurs, se trouvaient regroupées dans la zone de pâturage où le couple a été attaqué, a précisé la police.

En septembre, un randonneur viennois, âgé de 85 ans, était mort dans les Alpes autrichiennes après l'attaque d'un troupeau de vaches, au cours de laquelle son épouse de 82 ans avait été blessée.

En 2024, une randonneuse accompagnée de deux chiens avait été tuée dans des circonstances similaires. D'autres attaques avaient eu lieu en 2017 et 2014.

Après l'attaque mortelle de 2014, le gouvernement autrichien avait publié «un guide de conduite» pour les randonneurs, qui sont appelés à demeurer éloignés des troupeaux en alpage et à tenir leurs chiens en laisse, mais à les détacher en cas d'attaque.

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