Une femme de 42 ans est morte des suites d'un tir par arme à feu, lundi matin à Vars dans les Hautes-Alpes, dont l'auteur n'a pas été interpellé, a indiqué le parquet de Gap.

Une enquête pour «homicide volontaire» a été ouverte (image d'illustration). Keystone

Angelica Zermatten

Le coup de feu s'est produit vers 07H30 alors que la victime, domiciliée dans le département, «se trouvait sur la voie publique», a précisé la procureure Marion Lozac'Hmeur dans un communiqué.

«Gravement blessée à la gorge» par «un projectile d'une arme à feu non encore déterminé à ce stade», la quadragénaire a été héliportée au CHU de Grenoble avec un pronostic vital «engagé», a poursuivi la magistrate.

Elle est décédée dans la soirée des suites de sa blessure. L'enquête pour «homicide volontaire» a été confiée à la compagnie de gendarmerie de Briançon, selon la même source.

«Toutes les hypothèses sont pour le moment envisagées et aucune interpellation n’a eu lieu à ce stade», a conclu la procureure sans donner d'autres détails.