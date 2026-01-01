Elle affirme être la fille biologique de Donald Trump et s'est lancée dans une bataille judiciaire pour le prouver, ne s'arrêtant pas au refus initial d'un tribunal d'Ankara: c'est l'histoire de Necla Özmen, une citoyenne turque de 55 ans, rapportée par l'agence de presse DHA et d'autres médias du pays.

Özmen affirme être née en 1970 et être enregistrée comme la fille de Satı et Dursun Özmen. Ce dernier, le père légalement reconnu, est décédé en 2009. La mère adoptive présumée, Satı, lui aurait avoué «la vérité» en 2017. «Lorsque nous avons vu Trump aux informations, la femme qui m'a élevée me l'a montré du doigt et m'a dit: 'Cet homme est ton père',» a raconté Özmen.

Selon son explication, sa mère biologique est une citoyenne américaine nommée Sophia, qui aurait eu une relation illégitime avec Trump. La femme aurait ensuite confié sa fille nouveau-née au couple turc, composé d'un homme qui travaillait pour l'OTAN et de sa femme, qui venait de faire une fausse couche.

Une première requête déposée à Ankara par Özmen pour vérifier si le président américain est son père a été rejetée par le tribunal, qui a déclaré que l'hypothèse n'était pas étayée par des preuves suffisantes.

La femme a déclaré à la DHA qu'elle avait fait appel de l'affaire et soumis des demandes à l'ambassade des États-Unis en Turquie et aux tribunaux américains pour demander un test ADN.

«Je ne veux pas lui causer d'ennuis, sciemment ou non. Je veux juste savoir s'il est mon père», a-t-il déclaré en faisant référence à Trump.