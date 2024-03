Une fête de fiançailles se termine en tragédie

Un jeune Britannique vivait son rêve en Australie. Ce policier était sur le point d’épouser sa fiancée, qui était enceinte. Mais suite à une mésaventure lors de leur fête de fiançailles, cette belle histoire d'amour s’est terminée en tragédie.

Liam T.* et Lilly W.* allaient se marier. Screenshot GoFundMe

Cela aurait dû être un grand jour pour Liam T.* et Lilly W.*. En effet, les deux tourtereaux voulaient célébrer leurs fiançailles le week-end dernier dans l'ouest de l'Australie. Pour l’occasion, ils avaient invité leurs amis et leur famille à une magnifique fête, comme le rapporte «The Sidney Morning Herald».

Cependant, cette journée ne s'est pas achevée dans la joie puisque le marié a glissé et s'est coupé une artère au cou. L'homme s'est vidé de son sang malgré l’intervention rapide des secours. Sa fiancée a été témoin de cette scène atroce.

«Tout a été fait pour le sauver, mais malheureusement cela n’a pas fonctionné», a déclaré Col Blanch, le chef de la police locale, cité par le journal. «Je sais que toutes les personnes touchées par ce drame souffrent vraiment. J'aimerais qu'elles puissent se réveiller de ce cauchemar».

100’000 dollars australiens

Lilly W. était enceinte au moment des faits comme l'indique la page de «GoFundMe». Lors de cette fête de fiançailles, les deux amoureux voulaient annoncer qu’ils allaient bientôt devenir parents.

Cette page doit permettre de récolter des fonds pour la future maman. L'objectif de 100'000 dollars australiens a été atteint en quelques jours. «Aucune somme d'argent au monde ne peut faire revenir Liam ou effacer la douleur de sa perte. Mais nous espérons alléger un peu le poids qui pèse désormais sur l'épaule de Lilly», écrit une amie à ce sujet.

Les circonstances exactes de l'accident ne sont pas encore connues. Une enquête est en cours.