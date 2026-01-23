  1. Clients Privés
Carnet noir Une figure de la RTS et de la série «Les Pique-Meurons» est morte

Gregoire Galley

23.1.2026

Alain Monney n’est plus. Personnage familier du petit écran romand, le Genevois est décédé jeudi à 74 ans. Il luttait contre une tumeur au cerveau depuis deux ans selon «24 heures».

Dans «Carabine FM», Alain Monney donnait vie à une multitude de personnages.
Dans «Carabine FM», Alain Monney donnait vie à une multitude de personnages.
Capture d’écran - Youtube

Rédaction blue News

23.01.2026, 13:17

23.01.2026, 13:30

Comme le rappelle «Lematin.ch», Alain Monney était une figure de la RTS et de la série «Les Pique-Meurons». L’auteur, chanteur, animateur et comédien s’est fait connaître sur Couleur 3 à partir de 1984. A l’époque, le Genevois régalait les auditeurs avec ses personnages inventés.

Alain Monney a, par la suite, fait son nid à la télévision romande avec l’émission «Carabine FM» où il côtoyait ses amis Lolita Morena et Gérard Mermet. Au début des années 2000, il a aussi créé la célèbre série «Les Pique-Meurons» dans laquelle il incarnait Bernard, toujours avec Lolita Morena.

Alain Monney s’est aussi essayé à l’écriture puisqu’il avait rédigé plusieurs livres pour enfants. Récemment, il se produisait encore scène.

