Une figure de l’aviation suisse a pris son dernier envol

Figure de l'aviation suisse, l'ancien commandant des Forces aériennes Fernand Carrel n'est plus. Originaire de Lausanne et Fribourg, il avait notamment été l'un des artisans du oui à l'achat des avions militaires F/A-18 dans les années 90. Il était âgé de 88 ans.

Keystone-SDA ATS

«Lorsque vous lirez ce message, j'aurai pris mon dernier envol vers les champs d'azur et d'étoiles illimités», mentionne l'avis mortuaire paru le 6 août dans le journal 24 heures, qui publie aussi l'information dans son édition de vendredi. L'avis est un petit texte signé de son seul nom. Il est décédé le 30 juillet dernier.

Le commandant de corps Fernand Carrel avait été chef des Forces aériennes de 1992 à 1999, sous l'ère du conseiller fédéral Adolf Ogi. Après des études d'ingénieur à l'EPFL, il avait obtenu son brevet de pilote militaire de milice en 1959. Il est devenu pilote militaire de carrière à l'âge de 30 ans.

Petite controverse en 1997, M. Carrel avait reçu une remontrance verbale de son ministre de tutelle. Cela avait clos le dossier de deux incidents de vol dans lesquels il avait été impliqué en 1996. Le commandant des Forces aériennes avait en effet violé à deux reprises, de manière non intentionnelle, les prescriptions de service. Une enquête disciplinaire avait été ouverte.