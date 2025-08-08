Une figure de l’aviation suisse a pris son dernier envol

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Jass Fédéral
  5. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Carnet noir Une figure de l’aviation suisse a pris son dernier envol

ATS

8.8.2025 - 09:50

Figure de l'aviation suisse, l'ancien commandant des Forces aériennes Fernand Carrel n'est plus. Originaire de Lausanne et Fribourg, il avait notamment été l'un des artisans du oui à l'achat des avions militaires F/A-18 dans les années 90. Il était âgé de 88 ans.

Fernand Carrel était âgé de 88 ans.
Fernand Carrel était âgé de 88 ans.
ats

Keystone-SDA

08.08.2025, 09:50

«Lorsque vous lirez ce message, j'aurai pris mon dernier envol vers les champs d'azur et d'étoiles illimités», mentionne l'avis mortuaire paru le 6 août dans le journal 24 heures, qui publie aussi l'information dans son édition de vendredi. L'avis est un petit texte signé de son seul nom. Il est décédé le 30 juillet dernier.

Le commandant de corps Fernand Carrel avait été chef des Forces aériennes de 1992 à 1999, sous l'ère du conseiller fédéral Adolf Ogi. Après des études d'ingénieur à l'EPFL, il avait obtenu son brevet de pilote militaire de milice en 1959. Il est devenu pilote militaire de carrière à l'âge de 30 ans.

Petite controverse en 1997, M. Carrel avait reçu une remontrance verbale de son ministre de tutelle. Cela avait clos le dossier de deux incidents de vol dans lesquels il avait été impliqué en 1996. Le commandant des Forces aériennes avait en effet violé à deux reprises, de manière non intentionnelle, les prescriptions de service. Une enquête disciplinaire avait été ouverte.

Les plus lus

On en sait plus sur l’alerte à la banque UBS à Lausanne
Karine Le Marchand : «Je n’ai aucune honte à dire que...»
«C’est la faute du Noir» - L'ancien directeur de Credit Suisse règle ses comptes !
Une figure de l’aviation suisse a pris son dernier envol
Tollé : un colonel de l'armée suisse aurait transmis des informations à la Russie
Trump, Hitler et le Covid-19 : une ex-actrice de l’univers «Star Wars» fait scandale