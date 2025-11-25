  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Carnet noir Une figure du cinéma algérien s’est éteinte

Gregoire Galley

25.11.2025

L'actrice algérienne Baya Bouzar, connue sous le nom de scène de Biyouna, figure du cinéma algérien et ayant tourné plusieurs films en France, est décédée mardi à Alger des suites d'une maladie à l'âge de 73 ans, a annoncé la télévision publique.

L'actrice algérienne Baya Bouzar est décédée à Alger des suites d'une maladie à l'âge de 73 ans.
L'actrice algérienne Baya Bouzar est décédée à Alger des suites d'une maladie à l'âge de 73 ans.
IMAGO/ABACAPRESS

Agence France-Presse

25.11.2025, 14:15

Née le 13 septembre 1952 dans le quartier populaire de Belouizdad (ex-Belcourt) à Alger, Biyouna a été rendue célèbre en Algérie en 1973, à l'âge de 19 ans, après avoir joué dans le feuilleton télévisé culte «Al-Hariq» ("L'incendie"). Lors de la décennie noire, dans les années 1990, elle refuse de quitter le pays.

Ce n'est qu'en 1999, à la fin des violences, que Biyouna franchit les frontières algériennes. Elle part notamment retrouver le Franco-algérien Nadir Moknèche, qui la fera tourner au Maroc dans «Le harem de madame Osmane».

Guidée par le même réalisateur, elle jouera une ancienne danseuse de cabaret dans «Viva Laldjérie» puis une arnaqueuse dans «Délice Paloma». Elle a défrayé la chronique avec des scènes considérées comme osées en Algérie dans «A mon âge je me cache encore pour fumer» (2017). Biyouna a joué dans de nombreux films français tels que «Le Flic de Belleville» (2018).

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a exprimé «sa tristesse après la perte d'une des célébrités de la scène culturelle», saluant la contribution de Biyouna au cinéma algérien.

Les plus lus

Bardella franchit une nouvelle marche dans son ascension fulgurante !
Neige massive: MétéoSuisse place une partie du Valais en danger 4 sur 5
Sur le point d'être incinérée, elle se met à bouger dans son cercueil
Un fonctionnaire allemand aurait volé un million d'euros dans un parcmètre
«Bella se fiche pas mal de savoir où elle se réveille maintenant»
L’un des chevaux les plus marquants de son époque a été euthanasié !