L'actrice algérienne Baya Bouzar, connue sous le nom de scène de Biyouna, figure du cinéma algérien et ayant tourné plusieurs films en France, est décédée mardi à Alger des suites d'une maladie à l'âge de 73 ans, a annoncé la télévision publique.

Agence France-Presse Gregoire Galley

Née le 13 septembre 1952 dans le quartier populaire de Belouizdad (ex-Belcourt) à Alger, Biyouna a été rendue célèbre en Algérie en 1973, à l'âge de 19 ans, après avoir joué dans le feuilleton télévisé culte «Al-Hariq» ("L'incendie"). Lors de la décennie noire, dans les années 1990, elle refuse de quitter le pays.

Ce n'est qu'en 1999, à la fin des violences, que Biyouna franchit les frontières algériennes. Elle part notamment retrouver le Franco-algérien Nadir Moknèche, qui la fera tourner au Maroc dans «Le harem de madame Osmane».

Guidée par le même réalisateur, elle jouera une ancienne danseuse de cabaret dans «Viva Laldjérie» puis une arnaqueuse dans «Délice Paloma». Elle a défrayé la chronique avec des scènes considérées comme osées en Algérie dans «A mon âge je me cache encore pour fumer» (2017). Biyouna a joué dans de nombreux films français tels que «Le Flic de Belleville» (2018).

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a exprimé «sa tristesse après la perte d'une des célébrités de la scène culturelle», saluant la contribution de Biyouna au cinéma algérien.