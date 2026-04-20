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Carnet noir Une figure incontournable du tango est décédée

Gregoire Galley

20.4.2026

La danseuse et chorégraphe argentine María Nieves, figure incontournable du tango, est décédée dimanche à 91 ans, ont indiqué des sources du milieu de la culture à Buenos Aires, sans préciser les causes de sa mort.

En duo avec M. Copes, María Nieves menait notamment le spectacle «Tango Argentino».
En duo avec M. Copes, María Nieves menait notamment le spectacle «Tango Argentino».
IMAGO/Capital Pictures

Agence France-Presse

20.04.2026, 07:31

Née dans une famille modeste à Buenos Aires, Maria Nieves a contribué à faire connaître le tango dans le monde, participant à de nombreuses compétitions internationales.

Elle s'est imposée en dansant à partir des années 50 avec Juan Carlos Copes, décédé en 2021 du Covid-19. Il avait été son mari de 1964 à 1973, mais le duo a dansé ensemble jusqu'en 1997.

Le ministre de la Culture argentin Leonardo Cifelli a salué une «figure incontournable du tango argentin et l'une de ses plus grandes ambassadrices dans le monde».

«Son parcours a commencé dans les +milongas+ (bals à ciel ouvert) de quartier et s'est déployé jusqu'à conquérir les théâtres de Broadway, de Paris et de Tokyo», a décrit l'Association argentine des acteurs, soulignant qu'elle avait «formé un duo historique qui a révolutionné le tango scénique».

En duo avec M. Copes, María Nieves menait notamment le spectacle «Tango Argentino», créé en 1983 à Paris et resté à l'affiche pendant plus d'une décennie sur plusieurs scènes internationales, dont Broadway. Cette oeuvre est devenue une pièce maîtresse de la renaissance internationale d'une danse née dans la région du Río de la Plata. Le style de María Nieves a été immortalisé dans plusieurs films, comme «Assassination Tango», «Solamente ella», ou «Detrás de un largo muro».

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