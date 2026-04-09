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En cavale depuis août dernier Une néonazie allemande transgenre arrêtée en République tchèque

ATS

9.4.2026 - 22:19

Une figure néonazie allemande ayant changé de genre, en cavale depuis août dernier pour échapper à son incarcération, a été arrêtée en République tchèque, ont indiqué jeudi à l'AFP les autorités judiciaires allemandes.

Le parquet va désormais engager les démarches nécessaires en vue d'une procédure d'extradition.
Le parquet va désormais engager les démarches nécessaires en vue d'une procédure d'extradition.
IMAGO/Hanno Bode

Keystone-SDA

09.04.2026, 22:19

Marla-Svenja Liebich, qui s'appelait auparavant Sven Liebich et avait changé de genre après l'adoption par le gouvernement de centre-gauche d'Olaf Scholz fin 2024 de la «loi sur l'autodétermination», avait défrayé la chronique l'été dernier.

Condamnée à 18 mois de prison pour incitation à la haine, diffamation et outrage, elle ne s'était pas présentée à la prison pour femmes de Chemnitz (est de l'Allemagne) où elle devait purger sa peine et s'était enfuie à l'étranger.

Sans justificatifs médicaux

Le changement de genre de Liebich avait déclenché l'année dernière en Allemagne un débat sur les implications de la «loi sur l'autodétermination» qui permet de changer de prénom et de genre en déposant une demande auprès du bureau d'état civil local, puis de l'officialiser en y retournant trois mois après, sans avoir à fournir de justificatifs médicaux.

Le cas Liebich, qui est largement soupçonné d'avoir changé de genre par provocation et pour obtenir de meilleures conditions carcérales, illustre pour les détracteurs de la loi son côté permissif.

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Les militants pour les droits des femmes craignent notamment que des hommes prédateurs n'abusent des nouvelles règles pour accéder aux espaces réservés aux femmes et aux jeunes filles.

Le procureur général du parquet de Halle (est), Dennis Cernota, a précisé à l'AFP que l'arrestation de Liebich s'était effectuée sur la base d'un mandat d'arrêt européen.

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