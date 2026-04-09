En cavale depuis août dernierUne néonazie allemande transgenre arrêtée en République tchèque
ATS
9.4.2026 - 22:19
Une figure néonazie allemande ayant changé de genre, en cavale depuis août dernier pour échapper à son incarcération, a été arrêtée en République tchèque, ont indiqué jeudi à l'AFP les autorités judiciaires allemandes.
Keystone-SDA
09.04.2026, 22:19
ATS
Marla-Svenja Liebich, qui s'appelait auparavant Sven Liebich et avait changé de genre après l'adoption par le gouvernement de centre-gauche d'Olaf Scholz fin 2024 de la «loi sur l'autodétermination», avait défrayé la chronique l'été dernier.
Condamnée à 18 mois de prison pour incitation à la haine, diffamation et outrage, elle ne s'était pas présentée à la prison pour femmes de Chemnitz (est de l'Allemagne) où elle devait purger sa peine et s'était enfuie à l'étranger.
Sans justificatifs médicaux
Le changement de genre de Liebich avait déclenché l'année dernière en Allemagne un débat sur les implications de la «loi sur l'autodétermination» qui permet de changer de prénom et de genre en déposant une demande auprès du bureau d'état civil local, puis de l'officialiser en y retournant trois mois après, sans avoir à fournir de justificatifs médicaux.
Le cas Liebich, qui est largement soupçonné d'avoir changé de genre par provocation et pour obtenir de meilleures conditions carcérales, illustre pour les détracteurs de la loi son côté permissif.