Une fillette disparaît sans laisser de traces sur le chemin de l'école

En Allemagne, une fillette a disparu sur le chemin de l'école. Une vaste opération de recherche est désormais en cours.

Avec cette photo, la police recherche la disparue Valeriia. Polizei Sachsen

Sven Ziegler

Hier lundi, vers 6h50, Valeriia (9 ans) s'est mise en route pour l'école. Normalement, elle prend le bus. On ne sait pas si elle a fait de même lundi. La fillette ukrainienne a certes quitté sa maison à Döbeln, dans le Land allemand de Saxe. Mais elle n'est jamais arrivée à l'école.

La mère a donné l'alerte dans l'après-midi, lorsque la fillette n'est pas rentrée chez elle comme prévu. «L'enquête a toutefois révélé que l'enfant n'avait pas assisté aux cours», a déclaré une porte-parole de la police à «Bild.» La fillette n'avait jamais fait de fugue auparavant.

Chiens de recherche et hélicoptères en action

Depuis, la police a alerté le public de la disparition de l'écolière. Les recherches se poursuivent actuellement jour et nuit, des chiens pisteurs et un hélicoptère de la police sont également engagés.

Valeriia mesure environ 1,40 mètre et a des cheveux blond foncé mi-longs. Elle parle un peu l'allemand et, lorsqu'elle a quitté la maison, elle portait un T-shirt violet, un jean noir, une veste turquoise claire et des chaussures bleu foncé. Elle avait en outre sur elle un cartable rose.