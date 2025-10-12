  1. Clients Privés
Vive émotion en France Une fillette de 9 ans retrouvée morte, la piste du suicide privilégiée

Clara Francey

12.10.2025

La communauté éducative du Grand Est s'est dite «bouleversée» dimanche après l'annonce la veille du décès à Sarreguemines en Moselle d'une fillette âgée de 9 ans qui se serait suicidée selon les premiers éléments de l'enquête.

Les nombreux pompiers envoyés sur place samedi n'ont rien pu faire pour réanimer la jeune fille.
AFP

Agence France-Presse

12.10.2025, 13:56

«Le recteur de la région académique Grand Est et de l'académie de Nancy-Metz, Pierre-François Mourier, et le directeur académique des services de l'Éducation nationale (Dasen) de Moselle, Mickaël Cabbeke, ont appris avec beaucoup d'émotion la disparition d'une élève scolarisée à l'école Montagne Supérieure de Sarreguemines (Moselle), qui a mis fin à ses jours», ont-ils déclaré dans un communiqué.

Dès l'annonce des faits, l'Éducation nationale, les différents services de l'État et la commune de Sarreguemines «se sont mobilisés afin d'assurer un accompagnement immédiat et adapté pour les élèves et les personnels de l'établissement. Une cellule d'écoute sera mise en place dès lundi matin», ont-ils ajouté.

«L'ensemble de la communauté éducative est bouleversée par cet événement dramatique et partage l'émotion de sa famille et de ses proches, à qui elle adresse ses sincères condoléances».

La veille, le parquet de Sarreguemines avait confirmé la découverte à son domicile familial du corps inanimé de l'enfant, à la suite d'une information en ce sens du journal Républicain Lorrain.

«L'enquête est en cours», avait indiqué le parquet à l'AFP, mais il semble qu'il s'agisse d'«un acte volontaire de la part de la fillette», qui aurait eu prochainement 10 ans.

Le parquet n'a pas souhaité en dire plus, ni sur les circonstances du décès, ni sur les motivations possibles de l'enfant. Il a redit dimanche vouloir attendre les résultats de l'examen médicolégal qui sera effectué à Strasbourg, «dans les prochains jours».

Le Républicain Lorrain avait indiqué que rien ne permettait à ce stade d'affirmer qu'elle aurait été victime de harcèlement. Selon des sources policières, la fillette a été découverte pendue avec un linge dans sa chambre par sa mère et a laissé une lettre à ses proches.

En surpoids, elle subissait des railleries de ses camarades de classe selon sa mère et elle avait déjà évoqué un passage à l‘acte, ont indiqué les mêmes sources.

Le rectorat n'a pas souhaité s'exprimer alors que l'enquête est en cours. «Ce sont les enquêtes qui vont être menées en interne et par les forces de l'ordre qui vont déterminer avec précision et certitude les circonstances qui ont pu amener l'élève à passer à l'acte», a-t-on indiqué.

