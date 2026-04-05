Une fillette disparue retrouvée vivante après des décennies

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Disparue depuis 1994 Une jeune fille disparue retrouvée vivante après plusieurs décennies

Philipp Fischer

5.4.2026

Il y a plus de trois décennies, Christina Marie Plante, alors âgée de 13 ans et originaire de l'Arizona, a disparu sans laisser de traces. Aujourd'hui, les investigations de la police ont permis de reconstituer la trace de la jeune fille - et de retrouver la femme aujourd'hui âgée de 44 ans.

Pendant plus de trois décennies, Christina Marie Plante a été portée disparue.
Pendant plus de trois décennies, Christina Marie Plante a été portée disparue.
Quelle: Gila County Sheriff's Office

Philipp Fischer

05.04.2026, 20:42

06.04.2026, 08:27

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • En mai 1994, Christina, 13 ans, quitte son domicile dans l'État américain de l'Arizona et disparaît sans laisser de traces.
  • Les recherches et l'enquête de la police n'aboutissent pas - l'affaire est classée.
  • Une unité Cold Case résout l'énigme après plus de trois décennies : Christina s'était enfuie de chez elle et avait refait sa vie.
Montre plus

Ce cold case, qui vient d'être résolu aux États-Unis, suscite des vagues d'étonnement et de joie. En 1994, Christina Marie Plante, alors âgée de 13 ans et originaire de Star Valley, une petite commune située dans les montagnes au nord-est de Phoenix, quitte la maison de son père et disparaît sans laisser de traces. Par une chaude journée d'été, la jeune fille voulait se rendre dans une écurie proche où se trouvait son cheval. Mais elle n'y est jamais arrivée.

Après avoir signalé sa disparition, des membres de sa famille, des bénévoles et le bureau du shérif local ont lancé une vaste opération de recherche. Sans succès - la jeune fille a disparu de la surface de la terre. Selon les autorités, Christina est considérée comme «en danger et disparue dans des circonstances suspectes».

Après qu'aucune nouvelle information n'ait pu être obtenue et que tous les indices aient été exploités, l'affaire a été classée «comme crime». Christina a été inscrite dans la base de données nationale des enfants disparus. Son cas est finalement tombé dans l'oubli, mais l'enquête de police n'a jamais été totalement close, rapporte le magazine américain «People».

Un retournement de situation miraculeux

Selon le bureau du shérif du comté de Gila, les progrès technologiques et méthodologiques ont permis aux enquêteurs de faire une percée décisive qui a conduit à la résolution de l'affaire après des décennies d'incertitude.

La disparition de Christina n'était en aucun cas liée à un crime. Elle n'a pas été enlevée, confirme la chef de la police Jamie Garrett. La jeune fille avait tout simplement fugué de chez elle. «Les enquêteurs ont confirmé son identité et son statut de personne disparue a été officiellement établi», a indiqué le bureau du shérif du comté de Gila dans un communiqué.

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Fuite avec l'aide de membres de la famille

Après la séparation de ses parents, le père s'est vu confier la garde de l'adolescente de 13 ans. L'adolescente préférait cependant vivre avec sa mère. Après sa fugue, la jeune fille s'est construit une nouvelle existence sous un autre nom et a mené une vie anonyme pendant 32 ans.

La jeune femme, aujourd'hui âgée de 44 ans, ne veut pas s'exprimer sur les circonstances exactes de sa vie et de sa fugue. Elle a toutefois confirmé que d'autres membres de sa famille l'avaient aidée à s'enfuir de chez elle en 1994. «Par respect pour la vie privée et le bien-être de Christina, aucun autre détail ne sera publié à ce stade», a fait savoir le bureau du shérif.

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