Glacier 3000 aux Diablerets (VD) a battu son record de fréquentation lors de son exercice 2024/2025 qui s'est achevé fin septembre. Le site a enregistré 255'000 entrées, une hausse de 27% sur un an.

Glacier 3000 n'avait encore jamais autant accueilli de visiteurs (archives). ATS

Après un hiver déjà record avec un bond de 40%, la saison estivale a également enregistré «une croissance significative» en franchissant la barre symbolique des 100'000 entrées, indique jeudi Glacier 3000 dans un communiqué. La société mentionne aussi que les piétons représentent désormais 62% des visiteurs, «confirmant la place centrale des activités hors ski et la pertinence de la stratégie quatre saisons.»

La réouverture en novembre dernier du restaurant Botta, entièrement rénové à la suite d'un incendie en septembre 2022, a aussi contribué à cet exercice record, selon Glacier 3000.

La nouvelle saison de ski démarre le 8 novembre. Glacier 3000 dit notamment se réjouir de l'intégration des remontées mécaniques de Gstaad au Magic Pass, sachant que la station bernoise se situe à proximité. La part déjà significative de détenteurs du Magic Pass (27% des entrées en 2024-2025), conjuguée à l'intégration de Gstaad, offre «des perspectives particulièrement encourageantes pour la saison hivernale à venir», poursuit le communiqué.