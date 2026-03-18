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Affaire sordide Une Française tuée au Brésil, son corps brûlé dans une valise

ATS

18.3.2026 - 07:38

Une Française de 73 ans résidant au Brésil a été tuée par son compagnon et son corps a ensuite été brûlé dans une valise laissée sur la voie publique, a indiqué mardi à l'AFP le commissaire chargé de l'enquête. Le suspect a été retrouvé mort égorgé, deux jours plus tard.

Selon les informations préliminaires des enquêteurs, le meurtre de la septuagénaire a eu lieu le 8 mars dans son appartement à Joao Pessoa (image d’illustration).
Selon les informations préliminaires des enquêteurs, le meurtre de la septuagénaire a eu lieu le 8 mars dans son appartement à Joao Pessoa (image d’illustration).
ats

Keystone-SDA

18.03.2026, 07:38

Selon les informations préliminaires des enquêteurs, le meurtre de la septuagénaire, une médecin à la retraite, a eu lieu le 8 mars dans son appartement à Joao Pessoa.

Selon un commissaire de police, il n'est «pas encore possible d'établir si le crime a été prémédité». L'expertise médico-légale n'est pas achevée, mais le médecin légiste a rapporté que la mort avait été provoquée par «des lésions au thorax [...] causées par un objet contondant, probablement un couteau».

Représailles

Deux jours après avoir tué la septuagénaire, son compagnon, un homme de 59 ans, a placé son corps dans une grande valise. Des caméras de surveillance le montrent en train de sortir de l'immeuble, dans un quartier aisé de Joao Pessoa, avec cette valise. Il a ensuite payé un sans-abri «pour qu'il la brûle» en pleine rue, a détaillé le commissaire.

Le 12 mars, alors que la police venait de solliciter un mandat d'arrêt contre le compagnon de la septuagénaire, ce dernier a été retrouvé mort «égorgé». Une des hypothèses retenues par les enquêteurs est qu'il aurait été tué par des membres d'une faction criminelle implantée dans le secteur, «en représailles pour avoir attiré la police» dans le quartier où le corps de la Française a été brûlé, a expliqué le policier.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la relation s'est détériorée, «car il a commencé à consommer récemment des stupéfiants». D'après le responsable policier, cet individu a décidé de se débarrasser du corps après qu'"une voisine s'est plainte d'une odeur de putréfaction» venue de l'appartement.

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