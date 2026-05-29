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«Une journée vraiment difficile» Une fusée de Blue Origin explose sur sa rampe de lancement !

ATS

29.5.2026 - 05:11

La fusée New Glenn de Blue Origin a explosé spectaculairement jeudi lors d'un essai au sol à Cape Canaveral, en Floride. Il s'agit d'une déconvenue de taille pour l'entreprise spatiale du fondateur d'Amazon Jeff Bezos.

Une fusée New Glenn de Blue Origin a explosé lors d'un essai de mise à feu des moteurs, le jeudi 28 mai 2026, à Cap Canaveral, en Floride. (@JConcilus via AP)
Une fusée New Glenn de Blue Origin a explosé lors d'un essai de mise à feu des moteurs, le jeudi 28 mai 2026, à Cap Canaveral, en Floride. (@JConcilus via AP)
AP

Keystone-SDA

29.05.2026, 05:11

29.05.2026, 07:14

«Tout le personnel a été localisé et est sain et sauf. Il est encore trop tôt pour connaître la cause exacte» de cette explosion, a fait savoir le multimilliardaire américain sur le réseau social X.

«C'est une journée vraiment difficile, mais on va réparer tout ce qui doit l'être et reprendre les vols. Cela en vaut la peine», a-t-il ajouté.

Plus tôt, sa société avait indiqué avoir «constaté une anomalie lors de l'essai de mise à feu» des moteurs de la fusée, sur la même plateforme. Une vidéo publiée par un média spécialisé montre la puissante explosion dans la nuit de cette fusée haute de près de 100 mètres.

Si les anomalies lors des tests au sol qui précèdent les lancements sont relativement fréquentes, de telles explosions sont rares et la magnitude de cette dernière fait craindre d'avoir sérieusement endommagé le site de lancement sur lequel se trouvait la fusée.

Mission Artémis

Le député de Floride Mike Haridopolos, dont la circonscription comprend Cap Canaveral, a indiqué sur X avoir «échangé» avec le chef de la NASA, Jared Isaacman, à propos de l'explosion.

«Je suis soulagé qu'aucun blessé n'ait été signalé et je remercie les premiers intervenants, les ingénieurs et les équipes du lancement qui ont agi rapidement», a-t-il écrit.

«Nous travaillerons avec nos partenaires pour mener une enquête approfondie sur cette anomalie», a ensuite réagi le patron de la NASA Jared Isaacman sur X, promettant de «communiquer dès que possible toute information sur des répercussions éventuelles pour le programme sur le programme Artémis et de base lunaire».

La fusée New Glenn, qui a commencé à voler au début 2025, est en effet au coeur des ambitions lunaires de Jeff Bezos mais aussi de la NASA. La société Blue Origin a été chargée par l'agence spatiale américaine de développer des alunisseurs pour acheminer sur la surface lunaire à la fois des astronautes et du matériel visant à établir une base. Or, l'entreprise a besoin de la fusée New Glenn pour les lancer.

Déjà un échec en avril

En avril, Blue Origin avait déjà dû essuyer un échec lors du troisième lancement de cette grande fusée.

Si elle avait alors réussi à récupérer pour la deuxième fois l'étage intérieur de l'appareil lors dans une manoeuvre complexe, un dysfonctionnement avait empêché l'étage supérieur de placer un satellite de communication sur l'orbite visée.

Cette nouvelle déconvenue, bien plus importante, devrait retarder le retour en vol de la fusée, qui s'apprêtait à lancer prochainement des satellites de la constellation Leo d'Amazon.

Cela pourrait aussi affecter le calendrier déjà très serré du programme lunaire Artémis, qui a déjà subi de nombreux retards et déconvenues et, ce, alors que les Etats-Unis mettent les bouchées doubles pour parvenir à renvoyer des humains sur la Lune avant leur rival chinois.

Elon Musk, patron de l'entreprise SpaceX qui fait notamment concurrence à Blue Origin dans le cadre du programme Artémis, a réagi à la nouvelle sur le ton de l'empathie, souhaitant à son rival de se «remettre sur pied rapidement».

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