France Une galerie du Louvre ferme à cause d'une «fragilité» de l'édifice

ATS

17.11.2025 - 17:35

Une des galeries du Louvre va être fermée au public «par mesure de précaution». Un audit a révélé la «particulière fragilité» de certaines poutres d’une aile du bâtiment, a annoncé lundi le musée dans un communiqué.

Une des galeries du Louvre va être fermée au public "par mesure de précaution" après qu'un audit a alerté sur la "particulière fragilité" de certaines poutres.
Une des galeries du Louvre va être fermée au public "par mesure de précaution" après qu'un audit a alerté sur la "particulière fragilité" de certaines poutres.
ATS

Keystone-SDA

17.11.2025, 17:35

17.11.2025, 17:42

Abritant neuf salles dédiées à la céramique grecque antique, la galerie Campana sera fermée le temps que des «investigations» soient menées «sur la particulière fragilité de certaines poutres portant les planchers du deuxième étage de l'aile sud» du quadrilatère Sully, qui enserre la cour carrée du Louvre. Il s'agit «d'évolutions récentes et imprévisibles», assure le musée.

Contacté par l'AFP, un porte-parole de l'établissement n'a pas pu préciser quand cette décision prendrait effet ni pour combien de temps.

Dans son communiqué, le musée le plus visité au monde précise également que les bureaux situés au 2e étage de cette aile sud et réservés à des agents du musée seront, eux, évacués «au cours des trois prochains jours».

A l'appui de cette décision, le musée invoque les conclusions d'un rapport d'un bureau d'études techniques qui lui a été remis vendredi, et assure avoir «immédiatement lancé une campagne complémentaire d'investigations afin de déterminer les causes de ces évolutions récentes et mener au plus tôt les travaux nécessaires».

La galerie Campana est située sur la même aile sud du Louvre où un commando de malfaiteurs a réussi à s'introduire le 19 octobre, dérobant huit joyaux de la Couronne d'une valeur estimée à 88 millions d'euros. Les bijoux restent aujourd'hui introuvables.

Grande vétusté du musée parisien

En janvier 2025, la présidente du Louvre Laurence des Cars, sous pression depuis ce spectaculaire casse, avait alerté le ministère de la Culture de l'état de grande vétusté du musée parisien, évoquant notamment «la multiplication d'avaries dans des espaces parfois très dégradés».

Peu après cette alerte, le président Emmanuel Macron avait annoncé le lancement d'un vaste chantier de rénovation et de modernisation du Louvre, centré notamment sur le quadrilatère Sully. Ces travaux ont été estimés par l'entourage du chef de l'Etat à quelque 800 millions d'euros, un montant revu nettement en hausse dans un récent rapport de la Cour des comptes qui évoque un coût d'au moins 1,15 milliard d'euros.

Après avoir été interrogée par des sénateurs dans la foulée du casse du 19 octobre, Laurence des Cars est entendue mercredi matin par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale.

