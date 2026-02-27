Une gendarme accusée d’avoir escroqué un million d’euros à un retraité

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

France Une gendarme accusée d’avoir escroqué un million d’euros à un retraité

Basile Mermoud

27.2.2026

Une ancienne gendarme est accusée d'avoir soutiré un million d'euros à un riche retraité, lorsqu'elle exerçait en Charente, et d'en avoir fait profiter cinq de ses proches, mis en examen à leur tour jeudi, a-t-on appris vendredi de source proche de l'enquête.

Un ancien collègue a confié à Charente Libre que les gendarmes avaient été «intrigués» «de la voir arriver en Porsche à la brigade de Hiersac» (photo d’illustration).
Un ancien collègue a confié à Charente Libre que les gendarmes avaient été «intrigués» «de la voir arriver en Porsche à la brigade de Hiersac» (photo d’illustration).
KEYSTONE

Agence France-Presse

27.02.2026, 20:49

En 2022, alors qu'elle travaillait à la brigade territoriale de Hiersac, à l'ouest d'Angoulême, cette femme de 34 ans avait rencontré cet homme, décédé en avril 2025 à l'âge de 90 ans, qui s'était installé dans un village charentais après avoir fait carrière dans l'agroindustriel dans le Nivernais, selon le quotidien Charente Libre, qui a révélé l'affaire.

Ils se sont liés d'amitié, confirme une autre source, proche du dossier. Elle lui a tout d'abord rendu des services, fait son ménage, ses courses. Puis il lui est reproché d'avoir abusé de la faiblesse de cet homme en détournant des Louis d'or ou des actions en bourse, pour environ un million d'euros de préjudice.

Drame en France. Epuisée, une femme tue son mari malade à coups de marteau

Drame en FranceEpuisée, une femme tue son mari malade à coups de marteau

Un ancien collègue a confié à Charente Libre que les gendarmes avaient été «intrigués» «de la voir arriver en Porsche à la brigade de Hiersac».

La gendarme, devenue officier de police judiciaire en février 2024, selon un arrêté du Journal officiel, a été interpellée en mai 2025, mise en examen puis écrouée durant plusieurs semaines, selon la source proche de l'enquête. Elle a été remise en liberté, sous contrôle judiciaire et n'exerce plus le métier de gendarme.

Cette semaine, sa mère, deux ex-petits amis et deux de ses soeurs ont été interpellés par les gendarmes de la brigade de recherches de Cognac entre la Normandie, d'où est originaire la gendarme, et la Charente.

Soupçonnés d'avoir bénéficié de cadeaux payés avec l'argent généré par cet abus de faiblesse, ils sont poursuivis pour recel et blanchiment et ont tous les cinq été placés sous contrôle judiciaire jeudi matin, avec l'interdiction d'entrer en contact les uns avec les autres, selon la source proche de l'enquête.

Le parquet d'Angoulême ne souhaite pas s'exprimer sur cette affaire et l'information judiciaire se poursuit.

Drame à St-Cergue. Une affaire de parking dégénère : un employé communal décède

Drame à St-CergueUne affaire de parking dégénère : un employé communal décède

«Il n'y a eu ni soustraction ni manoeuvre: ce sont des cadeaux. Ma cliente a été très présente; une amitié s'est nouée puis a évolué vers un lien quasi filial. Il s'est montré particulièrement généreux et il était parfaitement en possession de ses moyens. Jusqu'à nouvel ordre, pour qu'il y ait abus de faiblesse, encore faut-il caractériser l'état de faiblesse», a déclaré à l'AFP l'avocate de la mise en cause, Me Céline Bekerman, regrettant «une instruction menée uniquement à charge».

«Cette générosité a manifestement pu provoquer des convoitises, sinon des jalousies, chez certains collègues. Mais ce Monsieur restait libre, jusqu'à preuve du contraire, de faire ce qu'il voulait de son argent», a-t-elle poursuivi.

L'abus de faiblesse ou l'abus de l'état d'ignorance, qui consiste notamment à profiter de la situation de vulnérabilité, de l'âge de la victime, est puni de trois ans de prison et de 375.000 euros d'amende.

Les plus lus

6 planètes en une soirée: ce spectacle gratuit ne reviendra pas avant 2040
Ce qui va changer en Suisse dès le 1er mars
Une gendarme accusée d’avoir escroqué un million d’euros à un retraité
Les employés de Migros outrés par une affiche «anti-loisirs»
Projet d’attentat contre l’OTAN : un mineur placé en garde à vue
Un bateau de croisière quitte le port trop tôt, des passagers restent bloqués à terre