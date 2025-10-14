  1. Clients Privés
Escroquerie Une gérante de société de soins à domicile défraie la chronique au Tessin

ATS

14.10.2025 - 14:45

La gérante d'une société de soins à domicile domiciliée dans la région de Lugano a été arrêtée. La police et le Ministère public soupçonnent cette femme de 50 ans d’escroquerie et de faux dans les documents dans le cadre de son activité, ont -ils fait savoir mardi dans un communiqué.

L’enquête ouverte par le Ministère public portera sur les modes de facturation et le genre de prestations fournies par la société (photo d’illustration).
L'enquête ouverte par le Ministère public portera sur les modes de facturation et le genre de prestations fournies par la société (photo d'illustration).
ats

Keystone-SDA

14.10.2025, 14:45

L'arrestation a été confirmée au terme de son interrogatoire et la gérante a été placée en détention préventive. L’enquête ouverte par le Ministère public portera sur les modes de facturation et le genre de prestations fournies par la société. La justice voudra aussi savoir quelles cures nécessitaient un personnel qualifié.

