Jamais flashée, elle écope de 4 ans de prison pour excès de vitesse

238 km/h sur l'A3: une Glaronaise doit passer quatre ans en prison pour plusieurs délits de chauffard, bien qu'elle n'ait jamais été flashée. La jeune femme, aujourd'hui âgée de 25 ans, s'est trahie en diffusant des vidéos qu'elle a enregistrées elle-même avec son téléphone portable.

Une Glaronaise a été condamnée à une lourde peine de prison pour excès de vitesse. Frank Rumpenhorst/dpa (Symbolbild)

Rédaction blue News Oliver Kohlmaier

Une Glaronaise de 25 ans a été condamnée à une peine de prison ferme de quatre ans pour excès de vitesse. Dans son jugement du 7 avril, le Tribunal fédéral a confirmé celui de la Cour suprême glaronnaise, comme le rapporte le «Tages-Anzeiger».

Selon ce jugement, la jeune femme a été condamnée pour des vidéos filmées par son propre téléphone portable ou par un passager. En revanche, elle n'a jamais été flashée. La police est en fait intervenue dans le cadre d'une procédure pénale que la femme avait engagée contre son ex-petit ami.

A 238 km/h sur l'A3

Cinq des huit excès de vitesse ont été qualifiés par le tribunal de délit de chauffard - elle roulait à chaque fois à plus de 80 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Lors de «l'infraction la plus grave», comme l'indique le jugement, la Glaronaise a roulé sur l'A3 à 238 km/h au lieu des 120 km/h autorisés. Rien que pour cette course de vitesse, la peine de prison aurait été de 26 mois.

Devant la Cour suprême glaronnaise, la jeune femme a déclaré avoir appartenu à cette époque au milieu des «autophiles». Elle se trouvait dans une phase émotionnelle à cause de son ex-petit ami - la conduite lui aurait donné la possibilité de «laisser sortir ses émotions».

Probablement la peine la plus lourde pour excès de vitesse

Les juges n'ont cependant pas cru qu'elle s'était repentie et avait pris ses distances avec le milieu des chauffards, comme l'a indiqué son avocate. Enfin, peu avant le procès, la jeune femme avait percuté une glissière de sécurité, vraisemblablement à une vitesse excessive.

L'avocat d'Olten Simon Bloch suppose cependant que «c'est la peine la plus élevée jamais prononcée pour un délit de chauffard», comme il l'a déclaré au «Tages-Anzeiger». Dans l'ensemble, il constate une tendance à des jugements et des peines plus sévères.