Jamais flashée, elle écope de 4 ans de prison pour excès de vitesse

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Elle se tire une balle dans le pied Jamais flashée, elle écope de 4 ans de prison pour excès de vitesse

Oliver Kohlmaier

25.4.2026

238 km/h sur l'A3: une Glaronaise doit passer quatre ans en prison pour plusieurs délits de chauffard, bien qu'elle n'ait jamais été flashée. La jeune femme, aujourd'hui âgée de 25 ans, s'est trahie en diffusant des vidéos qu'elle a enregistrées elle-même avec son téléphone portable.

Une Glaronaise a été condamnée à une lourde peine de prison pour excès de vitesse.
Une Glaronaise a été condamnée à une lourde peine de prison pour excès de vitesse.
Frank Rumpenhorst/dpa (Symbolbild)

Rédaction blue News

25.04.2026, 21:36

25.04.2026, 22:38

Une Glaronaise de 25 ans a été condamnée à une peine de prison ferme de quatre ans pour excès de vitesse. Dans son jugement du 7 avril, le Tribunal fédéral a confirmé celui de la Cour suprême glaronnaise, comme le rapporte le «Tages-Anzeiger».

Selon ce jugement, la jeune femme a été condamnée pour des vidéos filmées par son propre téléphone portable ou par un passager. En revanche, elle n'a jamais été flashée. La police est en fait intervenue dans le cadre d'une procédure pénale que la femme avait engagée contre son ex-petit ami.

A 238 km/h sur l'A3

Cinq des huit excès de vitesse ont été qualifiés par le tribunal de délit de chauffard - elle roulait à chaque fois à plus de 80 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Lors de «l'infraction la plus grave», comme l'indique le jugement, la Glaronaise a roulé sur l'A3 à 238 km/h au lieu des 120 km/h autorisés. Rien que pour cette course de vitesse, la peine de prison aurait été de 26 mois.

Devant la Cour suprême glaronnaise, la jeune femme a déclaré avoir appartenu à cette époque au milieu des «autophiles». Elle se trouvait dans une phase émotionnelle à cause de son ex-petit ami - la conduite lui aurait donné la possibilité de «laisser sortir ses émotions».

Probablement la peine la plus lourde pour excès de vitesse

Les juges n'ont cependant pas cru qu'elle s'était repentie et avait pris ses distances avec le milieu des chauffards, comme l'a indiqué son avocate. Enfin, peu avant le procès, la jeune femme avait percuté une glissière de sécurité, vraisemblablement à une vitesse excessive.

L'avocat d'Olten Simon Bloch suppose cependant que «c'est la peine la plus élevée jamais prononcée pour un délit de chauffard», comme il l'a déclaré au «Tages-Anzeiger». Dans l'ensemble, il constate une tendance à des jugements et des peines plus sévères.

Les plus lus

Jamais flashée, elle écope de 4 ans de prison pour excès de vitesse
La conductrice du bus scolaire s'évanouit, les enfants évitent le pire !
Poutine passe soudain du chef de guerre au gestionnaire de crise
Trump annule le déplacement de ses émissaires à Islamabad
«Fientes de poulets», «particules de cordelettes»: des éléments troublants