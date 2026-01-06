Un clic suffit - et soudain, des crédits, des comptes et des dettes existent au nom d'autres personnes. Une escroquerie de grande envergure survenue à Zurich montre à quel point les services bancaires numériques sont vulnérables à l'abus de données et quelles graves conséquences cela peut avoir pour les personnes concernées.

Une employée de l'assurance-chômage du canton de Zurich a volé des données personnelles de chômeurs pour une fraude à grande échelle (image symbolique). Bild: KEYSTONE/Peter Klaunzer

Rédaction blue News Gabriela Beck

Pas le temps ? blue News résume pour toi Le Ministère public zurichois enquête sur une importante affaire d'escroquerie qui aurait causé un préjudice d'environ 500'000 francs.

Une collaboratrice de l'assurance-chômage aurait transmis à son partenaire des données sensibles qui ont été utilisées pour des fraudes au crédit et à la marchandise.

De nombreuses personnes lésées sont concernées, plusieurs banques sont impliquées. Montre plus

Une affaire de fraude aux conséquences importantes occupe actuellement le ministère public du canton de Zurich. Comme il l'a indiqué au magazine des consommateurs Espresso, de nombreuses personnes lésées et plusieurs banques sont concernées. Les dommages présumés s'élèvent à environ un demi-million de francs.

Il s'agit d'une utilisation abusive présumée de données personnelles sensibles. Selon une décision du ministère public, dont la SRF a eu connaissance, une employée de l'assurance-chômage du canton de Zurich aurait transmis des documents d'identité et des données personnelles de chômeurs à son ami. Ce dernier aurait utilisé ces données pour ouvrir des comptes bancaires au nom des personnes concernées, demander des crédits et financer des marchandises onéreuses.

Les accusations pénales sont graves. Selon les documents, il s'agit entre autres d'escroquerie, de falsification de documents, de falsification de pièces d'identité, de vol ainsi que d'obtention illicite de données personnelles. Les délits se seraient déroulés entre l'été 2021 et novembre 2022. Une douzaine de personnes font l'objet d'une enquête, dont certaines sont liées à l'étranger.

Faiblesses des processus bancaires numériques

Le récit d'une personne concernée dans l'"Espresso" montre les conséquences que la fraude peut avoir pour les individus. En son nom, une montre de luxe d'une valeur de près de 9000 francs a été achetée à crédit, un crédit de 30 000 francs a été contracté et plusieurs comptes bancaires ont été ouverts. L'homme ne s'est rendu compte de la fraude qu'au printemps 2022, lorsque de nouvelles factures et de nouveaux relevés de compte lui sont parvenus. Il en ressent encore les effets aujourd'hui, notamment par des inscriptions négatives dans les bases de données de solvabilité. La situation est extrêmement pénible pour lui, dit-il, car il n'est guère possible de tirer un trait sur ce qu'il a vécu.

Ce cas attire l'attention sur les points faibles des processus bancaires numériques. Dans de nombreux établissements, les ouvertures de compte et les conclusions de crédit peuvent être effectuées en ligne. La vérification de l'identité se fait également souvent en ligne. Les banques acceptent à cet effet des copies certifiées de pièces d'identité, par exemple de la Poste ou des CFF. Les CFF soulignent que les certifications ne sont délivrées que sur présentation des pièces d'identité originales au guichet et que les copies ne sont pas acceptées. La manière dont les auteurs présumés ont tout de même réussi à utiliser les documents correspondants fait partie des enquêtes en cours.

En raison du grand nombre de personnes impliquées et de la complexité des faits, les investigations sont particulièrement complexes, indique le ministère public. Il ne souhaite pas donner d'appréciation sur le fond de l'affaire pour le moment. La présomption d'innocence est de mise.