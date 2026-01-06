  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Montres de luxe, crédits, faux noms Une vaste escroquerie d'un demi-million de francs occupe Zurich

Gabriela Beck

6.1.2026

Un clic suffit - et soudain, des crédits, des comptes et des dettes existent au nom d'autres personnes. Une escroquerie de grande envergure survenue à Zurich montre à quel point les services bancaires numériques sont vulnérables à l'abus de données et quelles graves conséquences cela peut avoir pour les personnes concernées.

Une employée de l'assurance-chômage du canton de Zurich a volé des données personnelles de chômeurs pour une fraude à grande échelle (image symbolique).
Une employée de l'assurance-chômage du canton de Zurich a volé des données personnelles de chômeurs pour une fraude à grande échelle (image symbolique).
Bild: KEYSTONE/Peter Klaunzer

Rédaction blue News

06.01.2026, 20:20

06.01.2026, 20:39

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Le Ministère public zurichois enquête sur une importante affaire d'escroquerie qui aurait causé un préjudice d'environ 500'000 francs.
  • Une collaboratrice de l'assurance-chômage aurait transmis à son partenaire des données sensibles qui ont été utilisées pour des fraudes au crédit et à la marchandise.
  • De nombreuses personnes lésées sont concernées, plusieurs banques sont impliquées.
Montre plus

Une affaire de fraude aux conséquences importantes occupe actuellement le ministère public du canton de Zurich. Comme il l'a indiqué au magazine des consommateurs Espresso, de nombreuses personnes lésées et plusieurs banques sont concernées. Les dommages présumés s'élèvent à environ un demi-million de francs.

Il s'agit d'une utilisation abusive présumée de données personnelles sensibles. Selon une décision du ministère public, dont la SRF a eu connaissance, une employée de l'assurance-chômage du canton de Zurich aurait transmis des documents d'identité et des données personnelles de chômeurs à son ami. Ce dernier aurait utilisé ces données pour ouvrir des comptes bancaires au nom des personnes concernées, demander des crédits et financer des marchandises onéreuses.

Les accusations pénales sont graves. Selon les documents, il s'agit entre autres d'escroquerie, de falsification de documents, de falsification de pièces d'identité, de vol ainsi que d'obtention illicite de données personnelles. Les délits se seraient déroulés entre l'été 2021 et novembre 2022. Une douzaine de personnes font l'objet d'une enquête, dont certaines sont liées à l'étranger.

Faiblesses des processus bancaires numériques

Le récit d'une personne concernée dans l'"Espresso" montre les conséquences que la fraude peut avoir pour les individus. En son nom, une montre de luxe d'une valeur de près de 9000 francs a été achetée à crédit, un crédit de 30 000 francs a été contracté et plusieurs comptes bancaires ont été ouverts. L'homme ne s'est rendu compte de la fraude qu'au printemps 2022, lorsque de nouvelles factures et de nouveaux relevés de compte lui sont parvenus. Il en ressent encore les effets aujourd'hui, notamment par des inscriptions négatives dans les bases de données de solvabilité. La situation est extrêmement pénible pour lui, dit-il, car il n'est guère possible de tirer un trait sur ce qu'il a vécu.

Messages émotionnels. Ces arnaques te font perdre beaucoup d’argent sur Internet !

Messages émotionnelsCes arnaques te font perdre beaucoup d’argent sur Internet !

Ce cas attire l'attention sur les points faibles des processus bancaires numériques. Dans de nombreux établissements, les ouvertures de compte et les conclusions de crédit peuvent être effectuées en ligne. La vérification de l'identité se fait également souvent en ligne. Les banques acceptent à cet effet des copies certifiées de pièces d'identité, par exemple de la Poste ou des CFF. Les CFF soulignent que les certifications ne sont délivrées que sur présentation des pièces d'identité originales au guichet et que les copies ne sont pas acceptées. La manière dont les auteurs présumés ont tout de même réussi à utiliser les documents correspondants fait partie des enquêtes en cours.

En raison du grand nombre de personnes impliquées et de la complexité des faits, les investigations sont particulièrement complexes, indique le ministère public. Il ne souhaite pas donner d'appréciation sur le fond de l'affaire pour le moment. La présomption d'innocence est de mise.

Les plus lus

La comédienne Claude-Inga Barbey est décédée à 64 ans
Stéphane Ganzer choqué par les manquements dans les contrôles
«Dévastés», les propriétaires du bar ne se «déroberont» pas
«Inacceptable» - Les familles des victimes consternées !
Les écoles fermeront lors du deuil national