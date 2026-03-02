Une grande plaque rougeâtre dans le cou qui interroge

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Donald Trump Une grande plaque rougeâtre dans le cou qui interroge

Gregoire Galley

2.3.2026

Donald Trump est apparu lundi pour une cérémonie à la Maison Blanche avec une plaque rougeâtre bien visible dans le cou, due selon son médecin à l'application d'un traitement «préventif».

Donald Trump est apparu lundi pour une cérémonie à la Maison Blanche avec une plaque rougeâtre bien visible dans le cou.
Donald Trump est apparu lundi pour une cérémonie à la Maison Blanche avec une plaque rougeâtre bien visible dans le cou.
afp

Agence France-Presse

02.03.2026, 22:08

Une photographie de l'AFP montre une zone rouge et couverte de croûtes brunâtres dépassant du col de chemise, sur le côté droit du cou du président américain, le plus vieux jamais élu et aujourd'hui âgé de 79 ans.

«Le président Trump utilise une crème très répandue sur le côté droit de son cou, qui est un traitement cutané préventif, prescrit par le médecin de la Maison Blanche. Le président utilise ce traitement pendant une semaine et la rougeur devrait persister quelques semaines», a dit le docteur Sean Barbarella, dans une déclaration transmise à l'AFP.

Donald Trump a déjà été vu avec des hématomes sur les mains, que la Maison Blanche a expliqués par une prise d'aspirine. Pendant un conseil des ministres, il a été filmé avec les yeux baissés. Il a dit par la suite qu'il ne s'était pas endormi mais avait jugé que la réunion était «ennuyeuse».

«La grande vague arrive». Guerre en Iran : et si Donald Trump franchissait le Rubicon ?

«La grande vague arrive»Guerre en Iran : et si Donald Trump franchissait le Rubicon ?

Les plus lus

«Honteux» - Melania Trump entre dans l’Histoire et suscite la controverse !
Guerre en Iran : et si Donald Trump franchissait le Rubicon ?
Bébés dans un sac de courses : scandale autour d’une mère et d’une grand-mère
Une grande plaque rougeâtre dans le cou qui interroge
Valérie Bonneton sur Bertrand Cantat : «Ce type a détruit ma famille»
Le patron de la Nati au chevet des jeunes du FC Lutry