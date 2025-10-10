  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Casque arraché Une grimpeuse suisse sauvée après une chute en Italie

ATS

10.10.2025 - 15:00

Une grimpeuse suisse a été secourue après avoir chuté sur le Monte Brento, dans la province italienne de Trente. Elle a été touchée à la tête vendredi matin par une pierre, qui a arraché son casque de protection.

La femme grimpait en tête de son groupe sur la face est du Monte Brento.
La femme grimpait en tête de son groupe sur la face est du Monte Brento.
IMAGO/Depositphotos

Keystone-SDA

10.10.2025, 15:00

La sportive a ensuite perdu pied et a fait une chute d'une dizaine de mètres dans le vide, a rapporté l'agence de presse italienne Adnkronos. La femme grimpait en tête de son groupe sur la face est du Monte Brento.

Son partenaire de cordée, qui a été témoin de l'accident, a alerté les secours. Un hélicoptère de sauvetage en montagne s'est alors rendu sur les lieux de l'accident et a récupéré la femme blessée, qui était encore accrochée aux cordes et consciente. La Suissesse a ensuite été transportée à l'hôpital Santa Chiara de Trente.

Les plus lus

La pique de la Maison Blanche après le Nobel décerné à la «libératrice»
Ce milliardaire qui s'empare du pouvoir dans l'ombre de Trump
Le petit Gus toujours introuvable – Une fausse image sème la zizanie
Le chanteur d'un groupe mythique meurt à 82 ans
«Personne n'est parfait en tant qu'être humain, mais Mikaela...»
Rolex réorganise son réseau : les horlogers indépendants mis à l’écart