Une grimpeuse suisse a été secourue après avoir chuté sur le Monte Brento, dans la province italienne de Trente. Elle a été touchée à la tête vendredi matin par une pierre, qui a arraché son casque de protection.

La femme grimpait en tête de son groupe sur la face est du Monte Brento. IMAGO/Depositphotos

Keystone-SDA ATS

La sportive a ensuite perdu pied et a fait une chute d'une dizaine de mètres dans le vide, a rapporté l'agence de presse italienne Adnkronos. La femme grimpait en tête de son groupe sur la face est du Monte Brento.

Son partenaire de cordée, qui a été témoin de l'accident, a alerté les secours. Un hélicoptère de sauvetage en montagne s'est alors rendu sur les lieux de l'accident et a récupéré la femme blessée, qui était encore accrochée aux cordes et consciente. La Suissesse a ensuite été transportée à l'hôpital Santa Chiara de Trente.