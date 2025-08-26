Une grue hisse un avion hors du lac des Quatre-Cantons

Fin juillet, un avion s’est écrasé dans le lac des Quatre-Cantons. Aujourd’hui, la police cantonale de Lucerne tente une opération de sauvetage. blue News est sur place.

Pas le temps? blue News résume pour toi Fin juillet, un petit avion s'est écrasé dans le lac des Quatre-Cantons peu après son décollage de l'aéroport de Buochs. Les deux occupants ont pu être sauvés.

Aujourd’hui, la police cantonale de Lucerne tente de le renflouer.

La cause de l’accident reste inconnue, mais un expert en aviation juge plus probable une défaillance technique ou un décrochage aérodynamique qu’un problème météorologique.

Le Service d'enquête de sécurité suisse (Sust) a ouvert une enquête. Montre plus

Mise à jour 13h05 : L'avion qui a coulé le 28 juillet dans le lac des Quatre-Cantons a été sorti de l'eau à midi. Des plongeurs avaient percé des trous dans la carlingue pour permettre à l’eau de s’évacuer avant le levage.

Des représentants de la presse et de la police observent ce qui se passe au lac des Quatre-Cantons. blue News

L’appareil était enfoui d’environ cent mètres sous la surface, le nez planté dans la vase. Dans la matinée, il a été dégagé et remonté à une quinzaine de mètres sous l’eau, puis stabilisé à l’horizontale.

Préparation du sauvetage. Feuerwehr Stadt Luzern

Ensuite, l’avion a été hissé par une grue depuis une barge. Il doit désormais être transporté par un second navire. Pour l’opération, une zone de sécurité de 500 sur 500 mètres a été mise en place. Les bateaux alentours devaient réduire leur vitesse afin d’éviter les vagues.

Des plongeurs au travail. Feuerwehr Stadt Luzern

L’avion, un Daher TBM-940, avait décollé le 28 juillet de Buochs (NW) en direction de l’aérodrome de Burg Feuerstein en Allemagne. Après trois minutes de vol environ, il s’est abîmé au nord du Bürgenstock. L’appareil monomoteur s’est enfoncé à une centaine de mètres de profondeur.

L'engin est sorti des profondeurs. Feuerwehr Stadt Luzern

Les deux occupants ont pu être sauvés par la police cantonale de Nidwald. Le pilote, un Autrichien de 78 ans, est sorti indemne. Sa passagère de 55 ans a été blessée et hospitalisée.

Récupération réussie : Le TBM-940 a pu être sorti de l'eau. KEYSTONE

Fin juillet, un accident d’avion s’est produit sur le lac des Quatre-Cantons. Le petit appareil repose désormais au fond du lac. Aujourd’hui, la police lucernoise tente une opération de récupération.

«L’avion était planté dans la vase, à environ 100 mètres de profondeur, le nez enfoncé», a déclaré un porte-parole de la police lucernoise à blue News. Ce matin, l’appareil a été remonté jusqu’à quelque 15 mètres sous la surface.

Entre-temps, l’avion a déjà été extrait du lac. Comme il contient encore de l’eau et pèse donc environ 3,5 tonnes, il a été chargé à l’aide d’une grue sur un bateau.

Les bateaux naviguant en dehors de la zone interdite sont régulièrement invités par les patrouilleurs de police à réduire leur vitesse, afin d’éviter la formation de vagues.

Les travaux de sauvetage avancent dans le lac des Quatre-Cantons. Keystone

La procédure est la suivante: l’avion est remis à l’horizontale à l’aide de coussins d’air, puis des trous sont percés dans la carlingue afin de permettre à l’eau de s’écouler. Cette étape est nécessaire car l’appareil possède une cabine pressurisée hermétique. Sans ces ouvertures, l’eau s’évacuerait moins facilement et la cabine risquerait de se briser. Jusqu’à présent, tout se déroule comme prévu, selon la police.

La sortie sur le lac offre une action inhabituelle ce mardi. blue News

L'avion avait décollé de l'aéroport de Buochs le lundi matin 28 juillet à 9h39, à destination de Feuerstein (DE). Il a fait le tour du Bürgenstock avant d'atterrir dans le lac quelques minutes seulement après le décollage.

La police a pu sauver les deux occupants de l'avion vivants. Le pilote, un Autrichien de 78 ans, n'a pas été blessé. La passagère, une Suissesse de 55 ans, a été blessée et a dû être hospitalisée.

Fait marquant: selon les données de «Flightradar24», l'avion avait déjà décollé une fois une heure auparavant. Il a décollé de l'aérodrome à 8h30, mais a fait demi-tour quelques minutes plus tard pour revenir à Buochs en effectuant une boucle.

On ne sait pas encore pourquoi l'avion s'est écrasé. Après le crash, l'expert en aviation Hansjörg Egger a déclaré au blue News qu'il ne pouvait pas s'imaginer que la météo était responsable de l'accident. Il croit plutôt à une défaillance technique ou à un décrochage.

Le Service d'enquête de sécurité suisse (Sust) a entre-temps ouvert une enquête.